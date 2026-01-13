Intentó robar una mochila con herramientas y se metió en una casa para esconderse: atrapado y condenado

Un intento de robo terminó con una condena de 2 años y 5 meses de prisión efectiva para Axel Cristian González , quien fue hallado culpable del delito de hurto simple en grado de tentativa , en el marco de un juicio abreviado.

De acuerdo a la investigación, el hecho ocurrió cuando el damnificado se encontraba frente a su negocio con su camioneta estacionada. El vehículo se hallaba con las puertas traseras abiertas, ya que el propietario estaba a pocos metros del lugar.

Fue ahí cuándo González se presentó en el lugar y, aprovechando un descuido, se asomó por la parte trasera del rodado y sustrajo una mochila que contenía herramientas, tornillos y repuestos. La maniobra fue advertida por el dueño del vehículo, quien comenzó a perseguirlo durante aproximadamente 150 metros.

Mientras se desarrollaba la persecución, vecinos que observaron la situación dieron aviso al 911, alertando que el sospechoso intentaba ingresar a distintos domicilios para ocultarse. Minutos después, personal policial llegó al lugar y continuó con la persecución.

Durante la huida, el acusado soltó la mochila, que fue recuperada por el damnificado. Sin embargo, González continuó escapando hasta que ingresó a la fuerza a una vivienda, pese a la oposición de sus dueños. Los efectivos policiales, que ya se encontraban detrás de él, ingresaron al domicilio y lograron aprehenderlo en el interior.

El caso fue llevado adelante por el fiscal Adrián Riveros y concluyó con una condena de cumplimiento efectivo, por lo que el imputado fue enviado al Servicio Penitenciario Provincial.