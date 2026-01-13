Intentó robar una mochila con herramientas y se metió en una casa para esconderse: atrapado y condenado

Un intento de robo terminó con una condena de 2 años y 5 meses de prisión efectiva para Axel Cristian González, quien fue hallado culpable del delito de hurto simple en grado de tentativa, en el marco de un juicio abreviado.
Tras una persecución por varias cuadras, intervención policial y un intento de esconderse en una vivienda, el acusado fue detenido y condenado a prisión efectiva mediante juicio abreviado.
De acuerdo a la investigación, el hecho ocurrió cuando el damnificado se encontraba frente a su negocio con su camioneta estacionada. El vehículo se hallaba con las puertas traseras abiertas, ya que el propietario estaba a pocos metros del lugar.
Fue ahí cuándo González se presentó en el lugar y, aprovechando un descuido, se asomó por la parte trasera del rodado y sustrajo una mochila que contenía herramientas, tornillos y repuestos. La maniobra fue advertida por el dueño del vehículo, quien comenzó a perseguirlo durante aproximadamente 150 metros.
Mientras se desarrollaba la persecución, vecinos que observaron la situación dieron aviso al 911, alertando que el sospechoso intentaba ingresar a distintos domicilios para ocultarse. Minutos después, personal policial llegó al lugar y continuó con la persecución.
Durante la huida, el acusado soltó la mochila, que fue recuperada por el damnificado. Sin embargo, González continuó escapando hasta que ingresó a la fuerza a una vivienda, pese a la oposición de sus dueños. Los efectivos policiales, que ya se encontraban detrás de él, ingresaron al domicilio y lograron aprehenderlo en el interior.
El caso fue llevado adelante por el fiscal Adrián Riveros y concluyó con una condena de cumplimiento efectivo, por lo que el imputado fue enviado al Servicio Penitenciario Provincial.