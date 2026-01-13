martes 13 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Judicial

Intentó robar una mochila con herramientas y se metió en una casa para esconderse: atrapado y condenado

Tras una persecución por varias cuadras, intervención policial y un intento de esconderse en una vivienda, el acusado fue detenido y condenado a prisión efectiva mediante juicio abreviado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Poder Judicial de San Juan.

Poder Judicial de San Juan.

Un intento de robo terminó con una condena de 2 años y 5 meses de prisión efectiva para Axel Cristian González, quien fue hallado culpable del delito de hurto simple en grado de tentativa, en el marco de un juicio abreviado.

Lee además
tras la publicacion de tiempo, confirmaron que paso con el celular que un ladron se dejo en un robo en chimbas
Repercusiones

Tras la publicación de Tiempo, confirmaron qué pasó con el celular que un ladrón se dejó en un robo en Chimbas
un vendedor ambulante quedo en la mira de la justicia por un golpe de $20 millones a un deposito de motocross
Investigación

Un vendedor ambulante quedó en la mira de la Justicia por un golpe de $20 millones a un depósito de motocross

De acuerdo a la investigación, el hecho ocurrió cuando el damnificado se encontraba frente a su negocio con su camioneta estacionada. El vehículo se hallaba con las puertas traseras abiertas, ya que el propietario estaba a pocos metros del lugar.

Fue ahí cuándo González se presentó en el lugar y, aprovechando un descuido, se asomó por la parte trasera del rodado y sustrajo una mochila que contenía herramientas, tornillos y repuestos. La maniobra fue advertida por el dueño del vehículo, quien comenzó a perseguirlo durante aproximadamente 150 metros.

Mientras se desarrollaba la persecución, vecinos que observaron la situación dieron aviso al 911, alertando que el sospechoso intentaba ingresar a distintos domicilios para ocultarse. Minutos después, personal policial llegó al lugar y continuó con la persecución.

Durante la huida, el acusado soltó la mochila, que fue recuperada por el damnificado. Sin embargo, González continuó escapando hasta que ingresó a la fuerza a una vivienda, pese a la oposición de sus dueños. Los efectivos policiales, que ya se encontraban detrás de él, ingresaron al domicilio y lograron aprehenderlo en el interior.

El caso fue llevado adelante por el fiscal Adrián Riveros y concluyó con una condena de cumplimiento efectivo, por lo que el imputado fue enviado al Servicio Penitenciario Provincial.

Temas
Seguí leyendo

Urgente: dos detenidos tras un robo en Pocito

Video: ladrones robaron casi $6.000.000 en mercadería de un negocio de Pocito

Intentó robar un cajón de uvas y lo atraparon en un descampado: ahora debe pagar $20.000 y trabajar gratis

Violento robo en banda en Santa Lucía: tres investigados y solo uno quedó detenido

Le robaron la bicicleta y la encontraron en un camping de Jáchal

Tras publicaciones de Tiempo, reconocieron a un delincuente que abordaba adolescentes para robarles: fue condenado por tres hechos

Tragedia en Caucete: la moto habría invadido el carril contrario al momento del impacto

Ataque de furia en San Martín: le quemó la moto a su "compadre" y fue castigado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
operativo de pelicula en villa del sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000
En Santa Lucía

Operativo de película en Villa del Sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración
Siniestro vial

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco
Imágenes

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación
EXCLUSIVO

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación

Operativo de película en Villa del Sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000
En Santa Lucía

Operativo de película en Villa del Sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000

Un vendedor ambulante quedó en la mira de la Justicia por un golpe de $20 millones a un depósito de motocross
Investigación

Un vendedor ambulante quedó en la mira de la Justicia por un golpe de $20 millones a un depósito de motocross

Te Puede Interesar

Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño
La sorpresa

Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño

Por Redacción Tiempo de San Juan
Valle (Re) Fértil: la belleza del camino, el río al tope y una oferta imperdible de actividades en el dique
Tiempo de verano en SJ

Valle (Re) Fértil: la belleza del camino, el río al tope y una oferta imperdible de actividades en el dique

Tras la publicación de Tiempo, confirmaron qué pasó con el celular que un ladrón se dejó en un robo en Chimbas
Repercusiones

Tras la publicación de Tiempo, confirmaron qué pasó con el celular que un ladrón se dejó en un robo en Chimbas

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación
EXCLUSIVO

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación

Tragedia en Caucete: la moto habría invadido el carril contrario al momento del impacto
Investigación

Tragedia en Caucete: la moto habría invadido el carril contrario al momento del impacto