martes 13 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Con amigos así

Ataque de furia en San Martín: le quemó la moto a su "compadre" y fue castigado

El acusado fue aprehendido en flagrancia y, tras la intervención del sistema acusatorio, accedió a una suspensión de juicio a prueba por un año, con tareas comunitarias, reparación económica y estrictas medidas de restricción.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Un violento episodio de furia se registró en la mañana del sábado 10 de enero en el departamento San Martín, cuando un hombre prendió fuego la motocicleta de su propio compadre tras una discusión personal. El hecho derivó en su aprehensión en flagrancia y en una posterior resolución judicial que le impuso una suspensión de juicio a prueba por el término de un año.

Lee además
tras la publicacion de tiempo, confirmaron que paso con el celular que un ladron se dejo en un robo en chimbas
Repercusiones

Tras la publicación de Tiempo, confirmaron qué pasó con el celular que un ladrón se dejó en un robo en Chimbas
Poder Judicial de San Juan.
Judicial

Intentó robar una mochila con herramientas y se metió en una casa para esconderse: atrapado y condenado

Según informaron fuentes judiciales, el incidente ocurrió alrededor de las 9.03 en calle San Isidro, entre Salvador María del Carril y Laprida, donde personal policial fue comisionado por el CISEM ante el aviso de un incendio de una motocicleta que habría sido sustraída del barrio Independencia. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron una Zanella ZB 110 parcialmente incendiada sobre la calzada.

A pocos metros del rodado se hallaba un hombre que se identificó como Jorge Sebastián Cullere, quien manifestó de manera espontánea que había quemado la moto de su compadre luego de una discusión. Ante esta confesión, los uniformados procedieron a su inmediata aprehensión y solicitaron la intervención de personal de Bomberos.

En el marco del procedimiento, también se entrevistó a la pareja del aprehendido, quien relató que minutos antes Cullere había regresado al domicilio y le pidió ayuda para desarmar la motocicleta. Al negarse, ambos discutieron y el acusado comenzó a retirar los plásticos del rodado con una tenaza. Posteriormente sacó la moto a la calle y la prendió fuego.

El caso quedó en manos del sistema acusatorio y se activó el Procedimiento Especial de Flagrancia por disposición de la fiscal de turno, Dra. Virginia Branca. Finalmente, en el marco de un acuerdo judicial, Cullere fue beneficiado con una suspensión de juicio a prueba por el término de un año.

Como parte de las condiciones impuestas, deberá cumplir 90 horas de trabajo comunitario en el plazo de nueve meses, abonar una reparación simbólica de 300 mil pesos en tres cuotas y acatar estrictas medidas de conducta. Entre ellas, se le prohibió acercarse a menos de 300 metros del domicilio de la víctima, así como mantener cualquier tipo de contacto o realizar actos molestos o intimidatorios.

Seguí leyendo

Tragedia en Caucete: la moto habría invadido el carril contrario al momento del impacto

Este era Enzo Maravilla, el joven fallecido en un trágico accidente en Caucete

Operativo de película en Villa del Sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000

Encontraron a Angelina Castro, la adolescente sanjuanina que era intensamente buscada

Quién era Enzo, el joven motociclista que murió luego en un violento choque en Caucete

Ladrones entraron a la casa de una mujer policía de Albardón y le robaron el uniforme

Atacaron con un destornillador a un joven de Rawson, lo dejaron herido y le robaron su bici

Murió un motociclista luego de un choque en Caucete

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
operativo de pelicula en villa del sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000
En Santa Lucía

Operativo de película en Villa del Sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración
Siniestro vial

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco
Imágenes

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación
EXCLUSIVO

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación

Operativo de película en Villa del Sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000
En Santa Lucía

Operativo de película en Villa del Sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000

Un vendedor ambulante quedó en la mira de la Justicia por un golpe de $20 millones a un depósito de motocross
Investigación

Un vendedor ambulante quedó en la mira de la Justicia por un golpe de $20 millones a un depósito de motocross

Te Puede Interesar

Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño
La sorpresa

Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño

Por Redacción Tiempo de San Juan
Valle (Re) Fértil: la belleza del camino, el río al tope y una oferta imperdible de actividades en el dique
Tiempo de verano en SJ

Valle (Re) Fértil: la belleza del camino, el río al tope y una oferta imperdible de actividades en el dique

Tras la publicación de Tiempo, confirmaron qué pasó con el celular que un ladrón se dejó en un robo en Chimbas
Repercusiones

Tras la publicación de Tiempo, confirmaron qué pasó con el celular que un ladrón se dejó en un robo en Chimbas

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación
EXCLUSIVO

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación

Tragedia en Caucete: la moto habría invadido el carril contrario al momento del impacto
Investigación

Tragedia en Caucete: la moto habría invadido el carril contrario al momento del impacto