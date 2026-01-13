martes 13 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Dolor

Este era Enzo Maravilla, el joven fallecido en un trágico accidente en Caucete

El departamento Caucete atraviesa horas de profunda conmoción tras el trágico siniestro vial ocurrido en la noche del lunes sobre Ruta 270, que se cobró la vida de un joven de 19 años, hijo del reconocido radiólogo César Maravilla.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El departamento Caucete atraviesa horas de profunda conmoción tras el trágico siniestro vial ocurrido en la noche del lunes sobre Ruta 270, que se cobró la vida de un joven de 19 años, identificado como Enzo Maravilla, hijo del reconocido radiólogo César Maravilla.

Lee además
tras la publicacion de tiempo, confirmaron que paso con el celular que un ladron se dejo en un robo en chimbas
Repercusiones

Tras la publicación de Tiempo, confirmaron qué pasó con el celular que un ladrón se dejó en un robo en Chimbas
Poder Judicial de San Juan.
Judicial

Intentó robar una mochila con herramientas y se metió en una casa para esconderse: atrapado y condenado

El hecho se produjo antes de las 22, a la altura del barrio Nikizanga, cuando una motocicleta en la que se desplazaban dos jóvenes colisionó con una camioneta Ford EcoSport, conducida por un hombre de 67 años. Las circunstancias que derivaron en el impacto aún son materia de investigación.

Como consecuencia del choque, el conductor del rodado menor fue trasladado de urgencia al Hospital Guillermo Rawson, donde falleció horas después a raíz de las graves lesiones sufridas. En tanto, su acompañante, un joven de 18 años de apellido Leiva, también fue derivado al mismo centro de salud.

Según el parte médico oficial difundido este martes, el joven permanece lúcido y estable, internado en la Unidad de Terapia Intensiva, aunque con pronóstico reservado. Por el momento, su identidad no fue dada a conocer.

El conductor de la camioneta involucrada no presentó lesiones de consideración, de acuerdo a la información proporcionada por fuentes oficiales. En el lugar del hecho trabajó personal policial y de emergencias, mientras que la UFI de Delitos Especiales avanza con las pericias correspondientes para determinar la mecánica del accidente y eventuales responsabilidades.

Seguí leyendo

Tragedia en Caucete: la moto habría invadido el carril contrario al momento del impacto

Ataque de furia en San Martín: le quemó la moto a su "compadre" y fue castigado

Operativo de película en Villa del Sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000

Encontraron a Angelina Castro, la adolescente sanjuanina que era intensamente buscada

Quién era Enzo, el joven motociclista que murió luego en un violento choque en Caucete

Ladrones entraron a la casa de una mujer policía de Albardón y le robaron el uniforme

Atacaron con un destornillador a un joven de Rawson, lo dejaron herido y le robaron su bici

Murió un motociclista luego de un choque en Caucete

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
operativo de pelicula en villa del sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000
En Santa Lucía

Operativo de película en Villa del Sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración
Siniestro vial

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco
Imágenes

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación
EXCLUSIVO

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación

Operativo de película en Villa del Sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000
En Santa Lucía

Operativo de película en Villa del Sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000

Un vendedor ambulante quedó en la mira de la Justicia por un golpe de $20 millones a un depósito de motocross
Investigación

Un vendedor ambulante quedó en la mira de la Justicia por un golpe de $20 millones a un depósito de motocross

Te Puede Interesar

Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño
La sorpresa

Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño

Por Redacción Tiempo de San Juan
Valle (Re) Fértil: la belleza del camino, el río al tope y una oferta imperdible de actividades en el dique
Tiempo de verano en SJ

Valle (Re) Fértil: la belleza del camino, el río al tope y una oferta imperdible de actividades en el dique

Tras la publicación de Tiempo, confirmaron qué pasó con el celular que un ladrón se dejó en un robo en Chimbas
Repercusiones

Tras la publicación de Tiempo, confirmaron qué pasó con el celular que un ladrón se dejó en un robo en Chimbas

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación
EXCLUSIVO

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación

Tragedia en Caucete: la moto habría invadido el carril contrario al momento del impacto
Investigación

Tragedia en Caucete: la moto habría invadido el carril contrario al momento del impacto