Este era Enzo Maravilla, el joven fallecido en un trágico accidente en Caucete

El departamento Caucete atraviesa horas de profunda conmoción tras el trágico siniestro vial ocurrido en la noche del lunes sobre Ruta 270 , que se cobró la vida de un joven de 19 años , identificado como Enzo Maravilla, hijo del reconocido radiólogo César Maravilla.

El hecho se produjo antes de las 22 , a la altura del barrio Nikizanga , cuando una motocicleta en la que se desplazaban dos jóvenes colisionó con una camioneta Ford EcoSport , conducida por un hombre de 67 años . Las circunstancias que derivaron en el impacto aún son materia de investigación.

Como consecuencia del choque, el conductor del rodado menor fue trasladado de urgencia al Hospital Guillermo Rawson, donde falleció horas después a raíz de las graves lesiones sufridas. En tanto, su acompañante, un joven de 18 años de apellido Leiva, también fue derivado al mismo centro de salud.

Según el parte médico oficial difundido este martes, el joven permanece lúcido y estable, internado en la Unidad de Terapia Intensiva, aunque con pronóstico reservado. Por el momento, su identidad no fue dada a conocer.

El conductor de la camioneta involucrada no presentó lesiones de consideración, de acuerdo a la información proporcionada por fuentes oficiales. En el lugar del hecho trabajó personal policial y de emergencias, mientras que la UFI de Delitos Especiales avanza con las pericias correspondientes para determinar la mecánica del accidente y eventuales responsabilidades.