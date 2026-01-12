lunes 12 de enero 2026

Operativo

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación

Tras una intensa persecución y un amplio despliegue policial, las autoridades confirmaron quiénes son los cuatro hombres detenidos en la Avenida de Circunvalación y aclararon que entre ellos no se encontraba “El Fofo” Almeida, como se informó inicialmente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto gentileza Canal 13 San Juan
Según informaron fuentes policiales, en un primer momento se indicó que entre los atrapados se encontraba “El Fofo” Almeida, un nombre conocido en el ambiente delictivo provincial. Sin embargo, con el avance de las actuaciones y la verificación de datos, las autoridades confirmaron que Almeida no formaba parte del grupo interceptado.

Los cuatro detenidos fueron identificados como Mauricio Javier Firmapaz (47), Renzo Fernando Galleguillo (26), Jonathan Gabriel Muñoz Olivera (34) y Leonardo Nahuel Heredia (27), todos con antecedentes penales. De acuerdo a la información oficial, dos de ellos gozaban de salidas transitorias al momento del procedimiento.

El operativo

El episodio comenzó cuando una vecina del barrio Rivadavia Sur alertó al 911 tras observar a personas encapuchadas saltando la pared de una vivienda en actitud sospechosa. La mujer aportó las características del vehículo en el que se movilizaban -un Peugeot 207 rojo- e indicó que al menos tres personas viajaban en su interior.

Con esos datos, un efectivo logró localizarlos y se inició un seguimiento controlado, al que se fueron sumando móviles policiales. La persecución se extendió por distintos sectores del Gran San Juan hasta que los sospechosos ingresaron al anillo de Circunvalación y fueron finalmente interceptados en la zona de Tucumán y Circunvalación.

Durante la requisa del vehículo, los uniformados secuestraron capuchas, guantes y otros elementos, lo que refuerza la hipótesis de que el grupo se encontraba preparando un ilícito. No obstante, al intentar contactar a la presunta damnificada, se constató que no se encontraba en su domicilio, por lo que aún no se pudo confirmar si el ingreso llegó a concretarse ni si hubo robo efectivo.

La causa quedó radicada en Comisaría Segunda y continúa en etapa investigativa.

