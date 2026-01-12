lunes 12 de enero 2026

Revuelo en la Circunvalación por un sorpresivo operativo: detuvieron a cuatro encapuchados

Se movilizaban en un Peugeot 206 y fueron cercados por varios patrulleros. Los interceptaron cerca del puente de calle Tucumán.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto gentileza Canal 13 San Juan

Foto gentileza Canal 13 San Juan

La mañana de este lunes 12 de enero estuvo marcada por un importante despliegue policial en distintos puntos de San Juan, luego de que se desatara una persecución vehicular por la Avenida Circunvalación, originada por un presunto intento de robo en una vivienda.

Según trascendió, el episodio se inició cuando una vecina del barrio Rivadavia Sur se comunicó con el 911 para alertar que varios individuos encapuchados habían ingresado de manera sospechosa a una propiedad tras trepar una pared.

Con el aviso en curso, un efectivo logró ubicar a los sospechosos y comenzó el seguimiento mientras solicitaba refuerzos. La maniobra se extendió por varios tramos hasta que distintas unidades lograron cercar e interceptar al vehículo en el que se desplazaban: un Peugeot 206.

La detención se concretó sobre Avenida Circunvalación, a la altura del puente de calle Tucumán. En el interior del rodado no se encontraron objetos sustraídos, aunque sí se secuestraron herramientas y elementos comúnmente utilizados para forzar ingresos a domicilios.

Los cuatro ocupantes del automóvil quedaron detenidos —tres de ellos contaban con salidas transitorias— y el vehículo fue radiado de circulación por carecer de la documentación correspondiente. La causa quedó en manos de la Justicia para determinar las responsabilidades de cada implicado.

