Revuelo en la Circunvalación por un sorpresivo operativo: detuvieron a cuatro encapuchados

La mañana de este lunes 12 de enero estuvo marcada por un importante despliegue policial en distintos puntos de San Juan , luego de que se desatara una persecución vehicular por la Avenida Circunvalación , originada por un presunto intento de robo en una vivienda.

Operativo Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación

Según trascendió, el episodio se inició cuando una vecina del barrio Rivadavia Sur se comunicó con el 911 para alertar que varios individuos encapuchados habían ingresado de manera sospechosa a una propiedad tras trepar una pared.

Con el aviso en curso, un efectivo logró ubicar a los sospechosos y comenzó el seguimiento mientras solicitaba refuerzos. La maniobra se extendió por varios tramos hasta que distintas unidades lograron cercar e interceptar al vehículo en el que se desplazaban: un Peugeot 206.

La detención se concretó sobre Avenida Circunvalación, a la altura del puente de calle Tucumán. En el interior del rodado no se encontraron objetos sustraídos, aunque sí se secuestraron herramientas y elementos comúnmente utilizados para forzar ingresos a domicilios.

Los cuatro ocupantes del automóvil quedaron detenidos —tres de ellos contaban con salidas transitorias— y el vehículo fue radiado de circulación por carecer de la documentación correspondiente. La causa quedó en manos de la Justicia para determinar las responsabilidades de cada implicado.