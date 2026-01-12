Llevaba una moto robada, la abandonó y corrió tras ver a la policía, pero lo atraparon

Un joven de 18 años fue detenido en el barrio La Estación, en Rawson, luego de ser sorprendido mientras circulaba con una motocicleta robada en la vía pública.
Un joven de 18 años fue detenido en el barrio La Estación, en Rawson, luego de ser sorprendido mientras circulaba con una motocicleta robada en la vía pública.
El hecho ocurrió cuando personal del Comando Radioeléctrico Sur advirtió la presencia de un individuo que llevaba una motocicleta marca Keller, modelo Crono Classic 110cc, de color rojo, la cual había sido sustraída momentos antes en inmediaciones de Pasaje Patria y Boulevard.
Al notar la presencia policial, el joven —identificado como Videla, de 18 años— arrojó el rodado e intentó darse a la fuga a pie. Sin embargo, fue alcanzado y aprehendido a pocos metros por los efectivos.
La motocicleta fue secuestrada y se dio intervención al sistema acusatorio (UAT), que dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia. En el caso interviene el ayudante fiscal Dr. Facundo Romero, y el detenido quedó a disposición del Juzgado de Flagrancia.