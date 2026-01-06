miércoles 7 de enero 2026

Capturado

Tenía pedido de captura del Penal de Chimbas y andaba en una moto robada

Es un joven de 24 años que tenía salidas transitorias y se movilizaba en una moto que había sido denunciada como robada el 1 de enero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Los policías de la Brigada de Investigaciones detuvieron a un preso del penal de Chimbas que gozaba de salidas transitorias y tenía pedido de captura, pero que además andaba en una moto robada. El delincuente intentó escapar, pero fue capturado entre unos parrales en Santa Lucía.

El procedimiento se realizó este martes alrededor de las 17, cuando personal de la Brigada de la Sección Apoyo Investigativo realizaba tareas investigativas por calle Proyectada de Roque Sáenz Peña, en la zona de Alto de Sierra, Santa Lucía. Fuentes policiales señalaron que los efectivos observaron a un joven a bordo de una motocicleta que salía del Sector 2 del asentamiento Río San Juan y que, al advertir la presencia policial, arrojó el rodado en un descampado y escapó a pie hacia el interior del asentamiento.

Tras solicitar apoyo, los uniformados montaron un operativo de búsqueda y lograron interceptar al sospechoso dentro de una finca con cultivos de vid, donde finalmente fue aprehendido. El sujeto fue identificado como Braian Daniel Álvarez Rojo, de 24 años, domiciliado en Chimbas, y se determinó que sobre él pesaba un pedido de captura por incidentes en el régimen de salidas transitorias, a disposición del Juzgado de Ejecución Penal, indicaron fuentes del caso.

En cuanto al rodado abandonado, se constató que se trataba de una motocicleta Honda Wave 110 cc, de color blanco con vivos verdes y negros, sin dominio colocado, que había sido denunciada como robada el 1 de enero último en la Comisaría 17ª, en el marco de un legajo por hurto en perjuicio de una mujer. Todo el operativo fue dirigido por el fiscal Juan Manuel Gálvez y el ayudante fiscal Juan Manuel Castrillón, de la UFI Delitos contra la Propiedad, que continuarán con la investigación, informaron fuentes policiales.

