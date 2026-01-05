Video: chocó a una moto en Rivadavia, se quejó del daño del auto y escapó

Un choque ocurrido en la madrugada del sábado en Rivadavia quedó registrado por cámaras de seguridad y generó indignación. Un automovilista chocó contra una moto en la que viajaba una pareja, se quejó por los daños en su vehículo y se dio a la fuga sin auxiliar a las víctimas.

El hecho sucedió pasadas las 2 de la madrugada en la esquina de calles Lavalle y Malvinas Argentinas, en el departamento Rivadavia. Por causas que aún se investigan, un Fiat Palio de color rojo chocó contra una motocicleta en la que viajaba una pareja. De acuerdo a lo que se observa en las imágenes, la moto ya había pasado al auto, ya que circulaba por la derecha del conductor, cuando se produjo el impacto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2008285588189753499&partner=&hide_thread=false Chocó a una moto, se quejó del daño del auto y escapó



Video gentileza: Los Cazadores de Noticias pic.twitter.com/a5MgPG437n — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 5, 2026

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad de la zona muestran no solo la secuencia del choque, sino también el momento posterior. Tras el impacto, el conductor del auto descendió del vehículo y, lejos de auxiliar a los ocupantes de la moto -que quedaron tendidos sobre el asfalto-, se lo escucha quejarse por los daños en su rodado y lanzar un insulto: “me hiciste p… el auto”. Luego, escapó del lugar.

El registro audiovisual incluye audio, lo que permitió captar con claridad la reacción del automovilista antes de huir. En tanto, los ocupantes de la moto permanecieron en el piso tras el choque.

Según trascendió, las víctimas buscan ahora dar con el paradero del conductor del Fiat Palio rojo, quien se dio a la fuga sin brindar asistencia ni dar aviso a las autoridades.