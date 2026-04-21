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La "Silla de la Favela", versión angaquera: el video que imita al viral

Una usuaria de TikTok recreó en una finca de Angaco la tendencia viral, combinando humor y paisaje rural en un video que rápidamente sumó reacciones en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
silla favela rio janeiro angaco

En Angaco, una usuaria de TikTok publicó este martes un video grabado en una finca del departamento sanjuanino, donde un hombre aparece saliendo con una gallina, se sienta frente a cámara y es filmado por un dron que luego revela el paisaje campestre del lugar, en una recreación local del fenómeno viral conocido como la “Silla de la Favela”, originado en la Rocinha de Río de Janeiro, en Río de Janeiro.

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El viral brasileño muestra una experiencia inmersiva en la favela Rocinha, donde turistas se sientan en una silla ubicada en una terraza mientras un dron registra la escena, con el paisaje urbano de fondo. El formato se popularizó en redes sociales como TikTok e Instagram por su impacto visual y su estética particular.

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En ese contexto, la usuaria “latoxi38” compartió la versión sanjuanina que rápidamente captó la atención de los usuarios.

El video fue grabado en una finca de Angaco y muestra a un hombre saliendo de la propiedad con una gallina en la mano, para luego sentarse mientras el drone lo enfoca desde el aire, revelando el paisaje rural del departamento como fondo principal.

La escena replica de manera informal la lógica del contenido brasileño, pero adaptada al entorno rural sanjuanino, generando un contraste entre lo cotidiano y lo visualmente llamativo del dron.

La publicación acumuló decenas de “me gusta” y comentarios en la plataforma, donde los usuarios reaccionaron con humor. Entre los mensajes se repitieron expresiones como “jajaja es buenísimo” y “pobre la gallina jajaja”, destacando el tono divertido del video.

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