Un juez intimó a la fiscalía para acusar a un sujeto o librarlo de sospecha

A más de 6 meses de haber sido acusado, por intento de homicidio, la situación procesal del sujeto que apuñaló a otro en Rivadavia quedó como una moneda al aire, después de que el juez de la causa intimara a la fiscalía a avanzar hacia una resolución.

Se trata del caso que tiene en la mira a Francisco Elizondo Rueda (29) , quien fue señalado por atacar con un arma blanca a un chico de 17 años, en octubre del año pasado, y provocarle severas heridas en la zona baja del tórax. Por ese hecho, si bien no fue detenido con prisión preventiva, quedó vinculado a la causa que aún no encuentra una resolución.

Por ese motivo, el juez de Garantías, Eugenio Barbera, le exigió al fiscal Adrián Riveros que -en 20 días- sostenga la acusación que impulse la elevación a juicio o, bien, pida el sobreseimiento por el sospechoso por falta de pruebas. El pedido de la autoridad se realizó este martes por la mañana, cuando la representación del Ministerio Público solicitó una prórroga de la Investigación Penal Preparatoria.

Más allá de los argumentos de la fiscalía para la extensión de la instrucción, el magistrado le dijo a la ayudante fiscal Roca que debían presentar la acusación o el sobreseimiento. Por tal razón, Elizondo Rueda, que es defendido por la defensora oficial Sandra Leveque, permanece en libertad y sin medidas de coerción, como se hallaba anteriormente.

Todo comenzó por la supuesta transacción de marihuana. Acorde la teoría del caso de la fiscalía, que en principio fue de la UFI de Delitos Especiales, el menor que fue víctima del ataque se dirigió al domicilio de Elizondo Rueda para comprar “flores” y, a cambio, le entregó una soldadora. Sin embargo, el chico -que ahora es mayor de edad- -supuestamente regresó más tarde a la casa de Elizondo para que le devolviera la herramienta y, en ese momento, se desató la discusión.

Según los investigadores, Elizondo Rueda lo atacó dándole el puntazo en el tórax, produciéndole laceraciones en el baso. No obstante, el acusado aseguró que se defendió del ataque del menor, quien habría intentado agredirlo con un hierro “por ser un buchón”. El imputado hizo una larga declaración ante el juez y aseveró que actuó en defensa propia. Lo cierto es que está vinculado al expediente judicial que pronto deberá resolverse.