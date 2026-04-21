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Marche preso

Se metió a una casa de Chimbas en plena madrugada y le dieron una paliza

El delincuente terminó preso y condenado a cumplir 8 meses en el Penal por ser reincidente. Ocurrió en el barrio Conjunto 12.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ladrón Chimbas

Un delincuente se metió a robar a una casa de Chimbas y terminó golpeado por el dueño y su hijo que lograron retenerlo hasta que llegó la Policía.

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El episodio ocurrió el pasado sábado 18 de abril en el barrio Conjunto 12. José Leandro Figueroa Maldonado se metió a una vivienda a las 5 de la madrugada, no lo hizo solo, sino acompañado de otro ladrón. Ambos treparon una pared de dos metros de altura del fondo de la casa y empezaron a preparar cosas para llevarse, entre ellas una pala, un balde de construcción, una mezcladora y una regla metálica.

Los insistentes ladridos del perro despertaron al dueño y a su hijo que salieron a sorprenderlos. Figueroa Maldonado fue reducido y su cómplice logró escapar. La Policía se llevó preso al delincuente que este martes recibió su condena de prisión efectiva en el Sistema de Flagrancia.

Como el delincuente era reincidente, pasará 8 meses en el Penal de Chimbas por el delito de hurto simple en grado de tentativa en concurso real con violación de domicilio.

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