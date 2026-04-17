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Atrapan en Chimbas al "Punga" Garramuño, un reconocido ladrón con cinco pedidos de captura

El joven delincuente, que en realidad es oriundo de Rawson, fue aprehendido en el interior de Villa del Sur por personal de la Brigada Norte. A este le secuestraron dos armas de fuego.

Por Redacción Tiempo de San Juan
punga chimbas

Tras una intensa persecución y tareas de inteligencia, la Brigada de Investigaciones Norte capturó a uno de los sujetos más buscados del ambiente delictivo local. Se trata de un joven apodado "El Punga", quien fue interceptado en Chimbas portando dos armas entre sus ropas.

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El operativo fue el resultado de una investigación vinculada a recientes hechos de violencia y robos a mano armada ocurridos en la provincia. Los efectivos policiales localizaron al sospechoso en el interior de la Villa Del Sur, pero al notar la llegada de los móviles, el delincuente emprendió una veloz huida a pie.

En su intento por evadir a la justicia, el malviviente ingresó ilegalmente a un domicilio de la zona para ocultarse. Sin embargo, los uniformados lo redujeron dentro de la vivienda tras una breve pero tensa persecución.

Al realizarle el palpado de urgencia, los investigadores se llevaron una sorpresa por el alto poder de fuego que cargaba el sujeto. Según el informe policial, se le secuestraron: una pistola Browning 9 milímetros con su respectivo cargador y municiones y un revólver calibre 22 largo, también cargado y listo para el disparo.

El detenido fue identificado como Garramuño, un joven mayor de edad oriundo de Rawson, pero que operaba en distintas zonas de San Juan. Sobre sus hombros pesaban cinco pedidos de captura vigentes emitidos por diferentes Unidades Fiscales de Investigación (UFI), ya que se lo vincula a robos con arma, portación de arma de fuego y amenazas agravadas.

Garramuño fue trasladado a la Central de Policía, específicamente a la División Delitos, y quedó a disposición de la Justicia.

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