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Incumplidor

Se fue del penal y no volvió más: lo atraparon caminando libremente en Chimbas

La Unidad de Apoyo Investigativo realizó el procedimiento en el interior del barrio Los Andes. El condenado fue enviado al penal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Lo que debía ser un beneficio de para reinsertarse en la comunidad terminó convirtiéndose en una fuga. Un hombre que cumplía condena en el Servicio Penitenciario Provincial y se encontraba prófugo tras una salida transitoria, fue capturado en las últimas horas por la Policía de San Juan.

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El operativo estuvo a cargo de la Unidad de Apoyo Investigativo, cuyos efectivos lograron dar con el paradero del evadido tras una serie de tareas de inteligencia. El sujeto, de apellido Navarro, caminaba con total tranquilidad por las calles del Barrio Los Andes, en el departamento Chimbas, cuando fue interceptado por los uniformados.

Navarro posee un frondoso prontuario por delitos contra la propiedad. Según fuentes policiales, se encontraba cumpliendo una pena de 3 años de prisión efectiva por el delito de hurto agravado.

Sin embargo, el pasado mes de marzo, el interno decidió no regresar a su celda al finalizar el tiempo otorgado en su salida transitoria, quedando inmediatamente bajo pedido de captura.

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