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Vuelve la venta de entradas para no socios en San Martín: cuánto costará ir al Hilario Sánchez

El club habilitó nuevamente la compra de tickets para el público general de cara al duelo ante Atlanta, a disputarse el próximo lunes en Concepción. Todos los detalles, en la nota.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los hinchas de San Martín.

Los hinchas de San Martín.

Después de varias fechas con acceso exclusivo para socios, la dirigencia de San Martín decidió volver a habilitar la venta de entradas para no socios. La medida comenzará a regir desde este mismo jueves, en la previa del choque entre el Verdinegro y Atlanta por la Primera Nacional, a disputarse el lunes en el Hilario Sánchez.

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Los tickets ya se pueden adquirir de manera online a través del sistema oficial del club, con valores que van desde los $25.000 para damas, menores y jubilados, hasta los $55.000 en las ubicaciones más caras. La popular norte tiene un costo de $30.000, mientras que la platea este se ubica en $40.000 y la oeste, en sus distintos sectores, entre $45.000 y $55.000.

El cambio marca un quiebre respecto al inicio de la temporada de la Primera Nacional, cuando la institución había optado por permitir únicamente el ingreso de socios con la cuota al día, como una forma de priorizar a sus afiliados.

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Sin embargo, más allá de la apertura al público general, desde el club entienden que sigue siendo conveniente asociarse. Es que el valor de una entrada es similar al de la cuota mensual, y el calendario cercano ofrece más de un partido en casa: en abril, San Martín tendrá dos encuentros como local, mientras que en mayo serán tres.

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