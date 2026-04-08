De Osaka a San Juan: el tremendo elogio de un famoso médico influencer al hockey sobre patines y a San Juan

Con su estilo excéntrico y siempre al límite entre el humor y la reflexión, Pablo Bañares volvió a generar repercusión en redes sociales. Esta vez, lejos de la estética o sus performances habituales, el foco estuvo en el deporte: el hockey sobre patines y, especialmente, en San Juan.

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“¿Sabían que el hockey sobre patines le dio a la Argentina más títulos mundiales que el fútbol, el polo o el rugby?”, lanzó en uno de sus videos. La frase, que rápidamente se viralizó, no quedó solo en una comparación: Bañares puso el acento en el origen de ese éxito. “Se hace en San Juan. Es el gran semillero. Gracias sanjuaninos”, remarcó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2041924696371855810&partner=&hide_thread=false Pablo Bañares sorprendió con un encendido reconocimiento al deporte que más títulos le dio al país. Destacó el rol clave de San Juan como cuna y semillero, en medio del reciente título argentino en Montreux. pic.twitter.com/Lw0wrMp6lG — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) April 8, 2026

El comentario llega en un momento especial para la disciplina. Hace pocos días, la Selección Argentina volvió a hacer historia al consagrarse campeona de la Copa de las Naciones en Montreux, tras vencer 2-0 a Italia en la final. Un logro que reafirma el dominio albiceleste a nivel internacional y que volvió a poner en primer plano a un deporte tan exitoso como, muchas veces, invisibilizado.

El impacto fue tal que también se coló en el streaming La Gambeta, donde Yayo Guridi, junto a Pichu Straneo, Martín Vázquez y Luis Rubio, no dudaron en dedicarle el programa al equipo campeón. “San Juan es la cuna de oro de este deporte”, destacaron al aire.