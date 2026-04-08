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Baja

San Juan pierde más de 1.100 millones con la baja del programa "Volver al Trabajo"

El Gobierno Nacional confirmó que desde el mes próximo dejará de existir este plan, que en la provincia tenía a 15.000 beneficiarios. Por mes percibían 78.000 pesos, recursos destinados casi en su totalidad a comprar alimentos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Gobierno Nacional decidió darle de baja al programa "Volver al trabajo", que en San Juan sumaba 15.000 beneficiarios, quienes percibían mensualmente 78.000 pesos. Por la caída del plan, se calcula que ingresarán 1.100 millones menos a la Provincia. La mayor parte de los recursos se destinaba a la compra de alimentos y en departamentos como Rawson y Chimbas, todos los 5 -fecha de cobro del programa- se generaba un importante movimiento comercial con estos recursos.

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Desde mayo, serán 15.000 los sanjuaninos que se quedarán sin esta cobertura económica. La decisión afectará a unos 950.000 beneficiarios de todo el país, según informaron medios nacionales, que, de ahora en más, deberán migrar hacia un sistema de formación laboral basado en vouchers si desean mantener el acompañamiento estatal.

El Ministerio de Capital Humano difundió un comunicado para justificar la medida. Allí sostuvo que la finalización del programa Volver al Trabajo (VAT) “responde a una decisión planificada desde su creación”, al tratarse de una reformulación del ex Potenciar Trabajo. Según explicaron, el programa tenía una vigencia de dos años. Durante ese período, los beneficiarios recibieron una asignación mensual no remunerativa —cuyo último pago se efectuó en abril— y accedieron a una inscripción prioritaria en distintas capacitaciones laborales, indicaron.

Para cobrar los 78.000 pesos había que estar fuera del mercado laboral registrado, no contar con otros beneficios sociales (excepto la Asignación Universal por Hijo) y no facturar con escala de monotributo. Las organizaciones sociales fueron los articuladores del programa, cuyo beneficio económico quedó congelado desde la llegada a la presidencia de Javier Milei.

En San Juan, estos 1.100 millones se volcaban enteramente al consumo, sobre todo de alimentos. Generaban un importante movimiento comercial en los negocios barriales.

En Buenos Aires, se registraron marchas reclamando para que no se corte este programa.

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