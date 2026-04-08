Fabián Flaqué, otra vez de local en El Zonda: el regreso que ilusiona y un desafío en un circuito histórico

El automovilismo sanjuanino vuelve a tener un protagonista fuerte en casa. Fabián Flaqué fue confirmado por el equipo Octanos Competición para disputar la 2º fecha del 32º Campeonato de Top Race YPF Energía Argentina , que se correrá este 11 y 12 de abril en el mítico Autódromo El Zonda-Eduardo Copello .

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El regreso no es uno más. La categoría volverá al exigente circuito enclavado en la Quebrada de Zonda después de siete años, lo que le agrega un condimento especial a una fecha que ya genera gran expectativa. En ese contexto, Flaqué correrá de local a bordo del Fiat Cronos #11 del equipo dirigido por Christian Martínez, con el objetivo de meterse en la pelea grande.

Flaqué ya tuvo un regreso destacado en El Zonda en octubre de 2025, cuando compitió en la novena fecha del TC2000

La última aparición del sanjuanino en el Top Race había sido el 27 de abril de 2025, cuando participó como piloto invitado en el Autódromo San Nicolás Ciudad junto a Ulises Campillay, logrando un destacado segundo puesto con un Toyota Corolla del JLS Motorsport-Corsi Sport. Ahora, el desafío será mayor: volver como titular en uno de los circuitos más técnicos y demandantes del país.

“Es una categoría en la que viví grandes momentos, con victorias y podios. Poder volver de local es un plus”, expresó Flaqué, quien también destacó la exigencia del trazado sanjuanino. “Siempre es lindo correr en El Zonda. Es un circuito muy desafiante y hacerlo con un equipo protagonista como Octanos lo hace aún más especial”, agregó.

El piloto también dejó en claro que vivirá el fin de semana con un fuerte componente emocional: “Quiero disfrutarlo al máximo con mi familia, amigos y sponsors”.

El Octanos Competición llegará con un equipo numeroso y competitivo, integrado por siete pilotos que combinan experiencia y juventud: Diego Verriello, Adrián Hamze, Pedro Mariezcurrena, Nereo Queijeiro, Ayrton Gardoqui, Juan Pablo Traverso y el propio Flaqué. Todos buscarán ser protagonistas en una fecha que promete espectáculo.

Además, el evento tendrá un atractivo extra, ya que compartirá programación con el TC2000, la Fórmula Nacional y la Fiat Competizione, configurando un fin de semana a puro automovilismo en San Juan.

Con el regreso del Top Race a El Zonda y Flaqué nuevamente corriendo en casa, la cita aparece como una oportunidad ideal para que el público sanjuanino vuelva a vibrar con uno de sus referentes en un escenario que conoce como pocos.