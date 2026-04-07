Boca se hizo gigante en Chile, venció a la U Católica y arrancó feliz el sueño copero

Boca Juniors tuvo un debut con carácter en la Copa Libertadores y derrotó 2-1 a Universidad Católica en el Claro Arena, en una noche intensa y bien copera.
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El Xeneze se impuso 2-1 frente a Universidad Católica y arrancó con el pie derecho la cita internacional. Paredes con un bombazo abrió el marcador y Bareiro estiró la ventaja en el complemento. Díaz descontó para los locales.
Boca Juniors tuvo un debut con carácter en la Copa Libertadores y derrotó 2-1 a Universidad Católica en el Claro Arena, en una noche intensa y bien copera.
El arranque fue caliente. Antes de los 10 minutos ya había roces, discusiones y tarjetas: Leandro Paredes y Fernando Zampedri vieron la amarilla tras un cruce entre varios jugadores. Lejos de achicarse, el Xeneize entendió rápido el clima del partido y lo jugó como se juegan estos encuentros.
A los 16 minutos llegó el golpe. Tras una jugada en la que todo Boca reclamó penal sobre Adam Bareiro, la pelota quedó viva y Paredes sacó un bombazo desde afuera del área que se metió contra el palo para el 1-0.
El mediocampista fue el dueño del primer tiempo. Pasada la media hora, metió un pase de tres dedos de lujo para Santiago Ascacibar, que controló y sacó un remate de aire que obligó a una gran respuesta del arquero local.
En el complemento, Boca siguió con la misma idea. Armó una jugada colectiva que casi termina en el segundo, con participación de Merentiel, Delgado y Ayrton Costa, pero la definición fue despejada sobre la línea.
Del otro lado, la U Católica tuvo su chance clara con un cabezazo de Zampedri que encontró una respuesta espectacular de Leandro Brey, clave para sostener la ventaja.
Y a los 65 minutos llegó el segundo golpe. Lautaro Blanco armó una gran jugada por izquierda y tiró un centro punzante que Bareiro empujó a la red para el 2-0.
Sobre el final, el conjunto chileno descontó a través de Juan Díaz tras una jugada con rebotes en el área, lo que le puso suspenso a los últimos minutos. Hubo empuje, centros y varias aproximaciones, pero Boca aguantó con personalidad, incluso en un cierre con nueve minutos de adición.
Fue triunfo trabajado, con carácter y momentos de buen fútbol. Boca arrancó la Copa sumando de visitante y dejando en claro que está para dar pelea.