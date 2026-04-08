Los impactantes datos sobre los glaciares de San Juan que se develaron en la previa del debate de la ley

Juan Pablo Perea, ministro de Minería de San Juan, expuso cifras y defendió la posición técnica de la provincia en la previa del debate por la reforma de la Ley de Glaciares. En la foto el glaciar de roca Pachón, en Calingasta. (Fuente: Ianigla).

Jn la antesala de un debate clave en la tarde este miércoles en el Congreso de la Nación, San Juan volvió a poner sobre la mesa uno de los ejes más sensibles de la discusión por la reforma de la Ley de Glaciares : el conocimiento técnico sobre estos cuerpos y su real incidencia en el sistema hídrico provincial.

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Durante esta mañana, el ministro de Minería de la provincia, Juan Pablo Perea , realizó declaraciones en Radio sarmiento donde expuso una serie de datos que buscan aportar precisión en medio de un escenario atravesado por tensiones entre desarrollo productivo y protección ambiental.

La sesión en Diputados, prevista para las 15, tiene en agenda modificaciones a la normativa nacional que podrían impactar de lleno en proyectos vinculados al cobre. Perea destacó que “nosotros no venimos a esta casa a pedir que se proteja menos, sino que venimos a pedir que se proteja mejor”, marcando el eje de la postura oficial.

Glaciares protegidos y foco en los de escombros

Perea fue enfático al aclarar que los glaciares con función hídrica relevante no forman parte de la discusión que se dará esta tarde. En ese sentido, señaló que los glaciares descubiertos, cubiertos, neveros y manchones de nieve “no están en discusión”, debido a su rol en el sistema hídrico y su vulnerabilidad frente al cambio climático.

El foco, en cambio, está puesto en los glaciares de escombros. Según detalló, en la cuenca del río San Juan existen 3.227 de estos cuerpos, pero aseguró que su incidencia en el caudal del cauce sería limitada: “en un escenario extremo de calentamiento, en el que liberaran toda su reserva en un plazo de 75 años, aportarían apenas el 1,65%”, dijo.

En paralelo, precisó que, de ese universo, solo un grupo reducido está bajo análisis específico: ocho en total. Dijo que dos de ellos —identificados como G173 y G110— ya cuentan con estudios de Nivel 3, mientras que otros seis se encuentran actualmente en evaluación.

Respecto a los ya estudiados, aunque no los mencionó, se sabe que uno es El Pachón, un glaciar de escombro que la provincia determinó que no tiene relevancia hídrica, aunque algunas voces dicen lo contrario. Otro puede ser el que está ubicado en la zona del proyecto Josemaría, mencionado anteriormente por el ministro de Producción, Gustavo Fernández.

Lo que no se sabía es que además hay otros seis glaciares de escombro en estudio. Sobre estos últimos dijo que están ubicados en zonas cordilleranas del departamento Iglesia, particularmente en áreas vinculadas a los proyectos Altar y río Cenicero, impulsados por la empresa Aldebarán Resources, con foco en la exploración de cobre.

Capacidad técnica y respaldo científico

El ministro también defendió el rol de la provincia en la generación de información técnica para la protección de glaciares ante cuestionamientos de sectores nacionales. “San Juan es la provincia mejor preparada”, sostuvo, y remarcó que es la única del país que ha avanzado en estudios de Nivel 3 y que cuenta con un inventario de glaciares actualizado.

En ese marco, explicó que la provincia mantendrá el principio precautorio de que “todo glaciar se considera protegido hasta que la autoridad ambiental verifique con estudio científico que carece de esas funciones hídricas”.

Además, respaldó la posición provincial en el marco legal vigente, al señalar que se sustenta en el Artículo 124 de la Constitución Nacional, que establece el dominio originario de los recursos naturales en las provincias, y en el Artículo 41, que define competencias concurrentes en materia ambiental. Justamente ese punto es uno de los que se buscará incorporar este miércoles en la reforma de la Ley de Glaciares.

Evaluación caso por caso

Finalmente, Perea subrayó que cualquier intervención o avance sobre estos cuerpos deberá ser analizado de manera individual, a partir de evidencia científica. También se refirió brevemente al escenario posterior, en caso de aprobarse la reforma este miércoles, San Juan deberá adherir a la misma en la Legislatura provincial, considerando que ya cuenta con una ley provincial específica sobre glaciares.