El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego , participó este martes por la tarde de manera virtual en el debate que se desarrolla en la Cámara de Diputados de la Nación por la reforma de la Ley de Glaciares . Su intervención se dio en el marco del plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, donde el oficialismo busca avanzar con el dictamen necesario para tratar la iniciativa en el recinto.

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La convocatoria incluyó a mandatarios de provincias cordilleranas vinculadas a la actividad minera, en una instancia clave para reunir apoyos políticos en torno a un proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado y que apunta a precisar los alcances de la normativa vigente, especialmente en zonas periglaciares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2041596169801859153&partner=&hide_thread=false Orrego defendió la modificación de la Ley de Glaciares: "La minería y el ambiente van de la mano" pic.twitter.com/O8A9RMh01M — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) April 7, 2026

Durante su exposición, Orrego respaldó la iniciativa y rechazó que implique un retroceso en materia ambiental. Según planteó, el objetivo es clarificar conceptos técnicos y reafirmar las competencias provinciales sobre los recursos naturales, en línea con lo establecido por la Constitución Nacional. “En ningún momento planteamos eliminar la Ley de Glaciares ni cambiar su objeto”, sostuvo.

Defensa de la minería y el rol de las provincias

El mandatario provincial se mostró firme en la defensa de la actividad minera como motor de desarrollo y pieza clave en el escenario energético global. “Defiendo la minería sustentable, que es clave para la transición energética y el desarrollo económico, generando empleo y tributos”, expresó.

En esa línea, subrayó la importancia de minerales como el cobre y el litio para el avance de tecnologías vinculadas a energías limpias. “Hoy la minería es ambiente, porque lo que viene es la transición energética”, afirmó, y agregó: “El cobre es estratégico, no se puede reemplazar”.

Orrego también insistió en la necesidad de superar la mirada que enfrenta producción y cuidado ambiental. “La minería y el cuidado del medio ambiente pueden coexistir” y “la minería y el ambiente van de la mano”, remarcó, al tiempo que defendió la capacidad de control y evaluación ambiental de las provincias.

Además, hizo hincapié en la autonomía provincial sobre los recursos naturales: “Los verdaderos dueños de los recursos naturales por Constitución son las provincias” y aseguró que la ley en discusión “no delega facultades provinciales, sino que las reconoce”.

El eje en el uso del agua

Uno de los puntos centrales de su discurso estuvo vinculado al uso del agua, un recurso crítico en San Juan. En ese sentido, el gobernador buscó poner en contexto el peso relativo de cada sector en el consumo hídrico. “El 94% de su uso es para la agricultura, no para la minería”, indicó.

A la vez, remarcó que la gestión provincial trabaja en el manejo responsable del recurso, con políticas orientadas a la eficiencia y al control. “El agua es vital y se gestiona con responsabilidad” y “si hay algo que cuidamos los sanjuaninos es el agua”, aseguró.

En esa línea, también relativizó las críticas hacia la actividad minera en este aspecto: “El verdadero problema del agua no es la minería”, sostuvo, y planteó la necesidad de avanzar en mejoras estructurales, como la tecnificación de los sistemas de riego.

Qué dijo el Ministro de Minería local

En la misma línea, el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, defendió la reforma al asegurar que la provincia “no viene a pedir que se proteja menos, sino que se proteja mejor”, y remarcó que el planteo se sustenta en evidencia científica acumulada tras más de quince años de vigencia de la ley. Según explicó, el objetivo es precisar qué formaciones deben ser consideradas estratégicas para la función hídrica, sin poner en discusión la protección de los glaciares.

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Además, destacó el rol de la minería en el desarrollo de infraestructura y en la gestión del agua en el territorio provincial. Señaló que, con fondos provenientes de la actividad, se financiaron obras hídricas y energéticas en zonas como Iglesia y Jáchal, beneficiando a miles de habitantes. También defendió la capacidad técnica local para evaluar proyectos y sostuvo que una normativa más clara permitirá “proteger de verdad”, reduciendo la incertidumbre jurídica.

Un debate clave en Diputados

La participación de Orrego se dio en una jornada clave para el oficialismo, que intenta conseguir las firmas necesarias en comisión para habilitar el tratamiento del proyecto este miércoles en el recinto. Para lograr el dictamen, se requieren mayorías en ambas comisiones, en un escenario donde los bloques dialoguistas aparecen como determinantes.

La iniciativa, aprobada por el Senado a fines de febrero, genera expectativas en las provincias con desarrollo minero, que buscan mayor previsibilidad para las inversiones. Sin embargo, también mantiene la tensión con sectores opositores y organizaciones ambientalistas, que advierten sobre un posible impacto en los estándares de protección.