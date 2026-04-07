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Encontraron sin vida a un hombre que era buscado en un barranco en Jáchal

Ocurrió este martes. El cuerpo fue localizado en una zona de difícil acceso tras un intenso operativo de búsqueda que involucró a distintas fuerzas. La investigación quedó a cargo de la UFI del Norte para determinar las causas del fallecimiento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
imagen ilustartiva.

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Un hombre que era intensamente buscado desde el lunes fue hallado sin vida este martes por la mañana en una zona de difícil acceso en Jáchal. La denuncia por su desaparición había sido radicada en la comisaría departamental, luego de que no regresara a su domicilio tras haber salido el día anterior junto a su hijo.

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Según informó el portal Actualidad Jachallera, a partir de la presentación formal se activó de inmediato un operativo de búsqueda encabezado por la UFI del Norte, que incluyó tareas investigativas y un amplio despliegue de recursos en distintos sectores de la zona.

Del procedimiento participaron efectivos policiales de la Comisaría 21° y de la Subcomisaría de Villa Mercedes, junto a personal del Destacamento de Bomberos N°2 Zona Norte, Bomberos Voluntarios y efectivos del Escuadrón 25 Jáchal de Gendarmería Nacional. A ellos se sumaron familiares y allegados, que ya habían iniciado la búsqueda por sus propios medios.

Con el paso de las horas, en medio de la incertidumbre, surgió un dato clave que permitió orientar el rastrillaje. El fiscal de turno, Sohar Aballay, confirmó que el hombre -de apellido Aróstica- fue localizado en una zona de barrancos de gran profundidad, en cercanías de puestos rurales, un sector caracterizado por su complejidad geográfica.

Al momento del hallazgo, el hombre no presentaba signos de vida. De acuerdo a las primeras observaciones, no respondía a los llamados de quienes participaban del operativo ni registraba movimientos, lo que derivó en la confirmación de su fallecimiento en el lugar.

Ante este escenario, se dispuso un operativo de rescate para poder acceder al sitio donde se encontraba el cuerpo, debido a las dificultades que presenta el terreno. Las tareas se desarrollaron en un contexto adverso, marcado por la profundidad de los barrancos y la complejidad del acceso.

La investigación quedó en manos de la UFI del Norte, que ahora deberá avanzar en las pericias correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el deceso.

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