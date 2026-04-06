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Violento robo

Acuchillaron y asaltaron a una mujer mientras caminaba por Villa Krause

El ataque ocurrió el domingo en la madrugada y solo le robaron dinero. La chica sufrió una herida superficial y no quiso ir al hospital.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

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Una mujer que caminaba por Villa Krause fue atacada por dos ladrones que la acuchillaron y la asaltaron. El hecho sucedió el domingo en la madrugada y la víctima no quiso ser trasladada al hospital dado que la herida era superficial.

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La víctima del violento ataque fue una mujer, de apellido Casivar, de 40 años, informaron fuentes policiales. Según indicaron, los policías de la Comisaría 6ta tomaron intervención en el hecho, pero la mujer, en principio, no quería hacer la denuncia.

El hecho se registró alrededor de las 5 del domingo último en la intersección de calles Ortega y San Roque, en Rawson. Según indicaron fuentes del caso, la mujer fue interceptada por dos sujetos que se movilizaban en bicicleta mientras caminaba por la zona.

De acuerdo con su testimonio, los agresores la golpearon y le provocaron un corte en la zona abdominal con un arma blanca, tras lo cual le sustrajeron $10.000 que llevaba consigo. En el lugar fue asistida por un equipo médico.

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