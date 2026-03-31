En Chimbas, Orrego inauguró un centro de salud que beneficiará a más de 11.800 vecinos

Este martes Marcelo Orrego encabezó el acto de inauguración de las obras de ampliación y refacción del Centro de Atención Primaria de la Salud “San Patricio” , en el departamento Chimbas . La intervención se enmarca en el plan provincial de ampliación y remodelación de más de 140 centros de salud, una política impulsada por el Gobierno de San Juan , a través del Ministerio de Salud y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, orientada a fortalecer el sistema de salud pública en todo el territorio.

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La obra impacta directamente en la calidad de vida de unas 11.800 personas del barrio Los Tamarindos y zonas aledañas de Chimbas, quienes ahora podrán acceder a servicios de salud más cerca de sus hogares. Esta cercanía no solo facilita el acceso, sino que también promueve controles más frecuentes y una atención más oportuna.

Esta iniciativa da continuidad a una estrategia integral con más de 17 centros de salud han sido inaugurados y otros 12 se encuentran actualmente en proceso de intervención. Los objetivos son mejorar la accesibilidad, ampliar las prestaciones y garantizar espacios adecuados tanto para la comunidad como para los equipos de salud.

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En este marco, el gobernador dijo: “Este centro va a beneficiar a miles de personas, acercándoles la posibilidad de atenderse en distintas especialidades como obstetricia, pediatría, nutrición y farmacia. Es una forma de generar más oportunidades y descentralizar la salud en San Juan. Venimos ampliando la red de atención primaria con nuevos centros y obras en ejecución, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y brindar respuestas más rápidas. Además, permite mejores condiciones de trabajo para el personal. Para nosotros, es una política de Estado que refleja el compromiso de estar cerca de la gente y cumplir con los objetivos que nos propusimos”.

Las obras realizadas en el Centro de Salud San Patricio permiten optimizar la atención diaria, con instalaciones más amplias, seguras y modernas. Esto se traduce en mejores condiciones para la atención de pacientes y en una mayor capacidad de respuesta del sistema sanitario, especialmente en zonas alejadas de los grandes hospitales.

El CAPS San Patricio en Chimbas fue financiado con fondos provinciales.

Además, este tipo de intervenciones contribuye a descentralizar la atención de los hospitales de mayor complejidad, fortaleciendo el primer nivel de atención y acercando soluciones concretas a cada comunidad. En ese sentido, departamentos como Chimbas, San Martín, Rivadavia, Pocito, Caucete, Albardón, 25 de Mayo y Rawson ya han sido alcanzados por este plan, consolidando una red de salud más equitativa y eficiente en toda la provincia.

Acompañaron al gobernador la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez; el ministro de Salud, Amilcar Dobladez, entre otras autoridades.