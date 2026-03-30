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Obras

En Sarmiento, Orrego entregó casas y anunció la pavimentación de una calle clave en el departamento

El mandatario entregó 51 casas del barrio Solares del Sur. Dijo además que se hará realidad una obra muy esperada por el departamento, que es la pavimentación de calle Mendoza Vieja. También entregaron herramientas y certificados en el marco del programa Aprender, Trabajar y Producir

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En un acto encabezado por el gobernador Marcelo Orrego, 51 familias del departamento Sarmiento recibieron las llaves de sus viviendas en el barrio Solares del Sur. Cabe destacar que estas forman parte de este barrio, y que en los próximos meses entregarán otras 243 viviendas, que ya presentan un avance del 83%.

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Por otro lado, el gobernador anunció la pavimentación de una calle clave de Sarmiento. “ Ya estamos en condiciones de hacer realidad una obra muy esperada por el departamento de Sarmiento: la pavimentación de la calle Mendoza Vieja, en el tramo que conecta la Ruta Nacional 40 con la Ruta Nacional 153. Se trata de una obra largamente anhelada, esperada durante años -casi toda una vida- por los vecinos, y que finalmente comienza a concretarse”, dijo el mandatario.

Orrego fue acompañado por el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; el intendente de Sarmiento, Alfredo Castro; y demás funcionarios provinciales y municipales.

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La política habitacional impulsada por el Gobierno provincial se traduce en un beneficio concreto y transformador para estas familias, que hoy pueden mirar hacia adelante con mayor estabilidad y previsibilidad después de años de espera.

El acceso a una vivienda digna no solo resuelve una necesidad básica, sino que mejora de manera directa la calidad de vida: afianza el arraigo en la comunidad, fortalece los vínculos familiares y crea un entorno más seguro y adecuado para el desarrollo de niños y niñas.

Las unidades habitacionales están diseñadas para cubrir las necesidades esenciales de las familias. Cada vivienda cuenta con dos dormitorios, baño, comedor y cocina, además de un espacio interior destinado al lavarropas y una pileta de lavar en el exterior. También están equipadas con instalación eléctrica completa, conexión a la red de agua potable, tanque de reserva de 850 litros y sistema de desagüe cloacal.

Este tipo de obras no solo mejora la vida de quienes reciben su casa, sino que también dinamiza la comunidad, promoviendo el desarrollo urbano y fortaleciendo el tejido social del departamento.

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Más oportunidades para crecer: capacitación y herramientas para vecinos de Sarmiento

En el mismo marco, se realizó el acto de entrega de herramientas y certificados del programa “Aprender, Trabajar y Producir”, una iniciativa que apunta a fortalecer las oportunidades laborales y el desarrollo del autoempleo en el departamento. A este acto se sumó el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández y autoridades de esa cartera.

Durante la jornada se entregaron 127 certificados a vecinos y vecinas que participaron de las capacitaciones, junto con el acompañamiento a 5 proyectos de autoempleo vinculados a la formación en Panadería y Pastelería sin TACC.

Estas acciones responden a una necesidad concreta de la comunidad de Sarmiento: acercar instancias de formación a quienes, por razones de distancia, muchas veces quedan fuera de las convocatorias tradicionales. En este sentido, las capacitaciones se dictaron en espacios accesibles como el Salón de la Agrupación Ciclista Ramón Cornejo y el SUM del Centro Cultural Media Agua.

Participaron 127 vecinos provenientes de distintas localidades del departamento, entre ellas Los Berros, Colonia Fiscal, Punta del Médano y Villa Cabecera, consolidando una propuesta que apuesta al desarrollo local y a la generación de nuevas oportunidades de ingreso.

De esta manera, la entrega de viviendas se complementa con herramientas concretas para el crecimiento personal y laboral, fortaleciendo no solo el presente de las familias, sino también sus posibilidades a futuro.

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