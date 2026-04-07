Declaró Hugo Morales, el ex futbolista que fue dueño de uno de los departamentos de Adorni

La investigación sobre la compra de propiedades que llevó adelante en los últimos años el jefe de Gabinete Manuel Adorni sumó este martes su primer testigo: Hugo Alberto Morales , exfutbolista profesional que llegó a jugar en la selección argentina. La Justicia lo citó porque fue propietario del departamento de la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito.

Investigación Este miércoles declara ante la Justicia la escribana de Adorni

En la mira Adorni también hipotecó su departamento en Parque Chacabuco: otras dos mujeres le prestaron USD 100 mil

La declaración testimonial estuvo a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita y se desarrolló vía Zoom, ya que el exdeportista se encontraba en la provincia de Corrientes. De la audiencia también participó Matías Ledesma , el abogado defensor del jefe de los ministros.

Fuentes judiciales indicaron que el testigo confirmó haberle vendido el departamento a las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo en mayo de 2024, por 200.000 dólares.

En noviembre de ese mismo año, estas dos mujeres le vendieron la unidad a Adorni y a su esposa Bettina Angeletti, financiada mediante un crédito hipotecario del cual son acreedoras en partes iguales. La transacción se hizo por 230.000 dólares.

“Huguito” Morales, figura en Lanús y Huracán en la década del 90, dijo en su declaración que inicialmente pretendía vender la propiedad “por 250.000 dólares”, y recordó que junto a las jubiladas “había dos hombres más” que participaron de la adquisición, aunque no recordó sus nombres ni si figuraban en algún papel.

A pedido del fiscal Pollicita, el exfutbolista también accedió a entregar información de su celular que podría ser de interés para la causa.

Más declaraciones y medidas

Este miércoles deberá presentarse en Comodoro Py la escribana Adriana Nechevenko, quien realizó las escrituraciones del departamento de la calle Miró y de la casa del barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Está obligada a decir la verdad.

Según la denuncia que hizo la diputada nacional Marcela Pagano, Adorni habría comprado ambos bienes sin desprenderse de las dos propiedades que ya tenía: un departamento en Parque Chacabuco y una casa en La Plata.

La causa a cargo del fiscal Pollicita y el juez federal Ariel Lijo busca determinar si el jefe de Gabinete tuvo un crecimiento patrimonial injustificable. El panorama se complementa con los vuelos en jet privado a Punta del Este y otros viajes al exterior, que investigan los mismos magistrados.

La Fiscalía ya recibió un documento altamente relevante: el anexo reservado de la declaración jurada de Manuel Adorni, que contiene los bienes y posesiones declarados por su esposa. La Oficina Anticorrupción envió los detalles correspondientes a los años 2022, 2023, 2024 y 2025.

Luego de tomarle declaración a la escribana Nechevenko, el fiscal Pollicita prepara una nueva tanda de citaciones.

Citó para este jueves a las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo -que dijeron no conocer a Adorni- y para el lunes a Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, otras dos mujeres que le “prestaron” dinero al jefe de ministros.

Es que, según se conoció en las últimas horas, Adorni había hipotecado su departamento de Parque Chacabuco, obteniendo así un préstamo de 100.000 dólares el 15 de noviembre de 2024, exactamente la misma fecha en la que compró la casa del country Indio Cuá.

Graciela Isabel Molina, comisario retirada de la policía, figura como principal acreedora por 85.000 dólares. Su hija Victoria Cancio, también uniformada, habría aportado 15.000 dólares.

Las deudas con ambas acreedoras ya figuraban en la declaración jurada que Adorni presentó a la Oficina Anticorrupción (OA), pero no se habían divulgado los detalles de los créditos. Esta operación también fue certificada por la escribana Adriana Nechevenko.