martes 7 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En la mira

Adorni también hipotecó su departamento en Parque Chacabuco: otras dos mujeres le prestaron USD 100 mil

Es el inmueble en el que vivía con su familia. Las escrituras muestran que la operación coincidió con la compra de una casa por parte de su esposa en el country Indio Cua.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El jefe de Gabinete Manuel Adorni registró una nueva hipoteca sobre su departamento anterior en la ciudad de Buenos Aires, ubicado en el barrio de Parque Chacabuco, obteniendo así un préstamo de 100.000 dólares el 15 de noviembre de 2024, fecha en la que su esposa, Bettina Angeletti, compró la casa del country Indio Cua, una operación registrada oficialmente.

Lee además
reunion de gabinete: que les pidio milei a sus ministros
Casa Rosada

Reunión de Gabinete: qué les pidió Milei a sus ministros
viajes e inmuebles: la justicia profundiza su avance contra adorni
Escándalo

Viajes e inmuebles: La Justicia profundiza su avance contra Adorni

Según surge de la respuesta a un nuevo pedido de informes de la fiscalía conducida por Gerardo Pollicita, el dinero del préstamo corresponde a dos mujeres. Según datos de la investigación, las acreedoras son Graciela Isabel Molina de Cancio, quien habría aportado 85.000 dólares, y Victoria María José Cancio, quien habría aportado 15.000 dólares. La información está en poder del fiscal, quien mañana escuchará la declaración en calidad de testigo de la escribana que intervino en la operación.

Las deudas con ambas acreedoras ya figuraban en la declaración jurada que Adorni presentó a la Oficina Anticorrupción (OA), pero no se habían divulgado los detalles de los créditos.

La operación fue certificada por la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien también intervino en las compras de la casa en Indio Cua (2024) y del otro departamento de Caballito (2025). Pollicita convocó a Nechevenko a declarar como testigo este miércoles y solicitó todos los documentos vinculados a las operaciones donde participaron Adorni o Angeletti.

La semana pasada, se supo que Adorni escrituró a fines de 2025 la compra de un departamento de 200 metros cuadrados con cochera en la calle Miró al 500, Caballito, y que —según consta en los documentos— Beatriz Viegas (72 años) y Claudia Sbabo (64 años), anteriores dueñas del inmueble, le prestaron 200.000 dólares, cerca del 90% del valor que se declaró oficialmente.

El avance de la investigación fiscal mantiene en el centro del debate los mecanismos de financiamiento y la magnitud del crecimiento patrimonial de Adorni desde su designación como portavoz presidencial y jefe de Gabinete.

Las causas contra el funcionario

Pollicita ya ordenó medidas de prueba y envió oficios a registros de la propiedad inmueble, automotor y entidades bancarias.

La fiscalía fundamentó la solicitud en la existencia de “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” del funcionario, según el expediente que tramita el juez federal Ariel Lijo.

El mismo magistrado investiga de manera paralela a Adorni por los vuelos privados a Punta del Este que habría pagado el periodista y contratista de la TV Pública Marcelo Grandío.

En esta pesquisa, que no está delegada, Pollicita pidió nuevas medidas de prueba para determinar si hubo más viajes conjuntos entre Adorni y el titular de la productora Imhouse, a nombre de la cual se facturó el vuelo de ida que compartieron ambas familias a Punta del Este en el último feriado de carnaval.

Según declararon ya los responsables de la empresa contratista de los vuelos, “el viaje fue pagado por Grandío, quien habría manifestado que se trataba de una invitación”. Adorni tiene bajo su órbita al canal de televisión pública que contrataba a la productora de su amigo.

Las dos investigaciones avanzan de manera paralela en un mismo juzgado y fiscalía de Comodoro Py.

Temas
Seguí leyendo

Quiénes son los dos políticos sanjuaninos que aparecen en la lista de beneficiarios de créditos del Banco Nación y otros

El dato que complica a Adorni: un viaje a Aruba que no aparece en Migraciones

Milei convocó a una reunión para el lunes a sus principales funcionarios

Martín Menem pone "las manos en el fuego por Manuel Adorni"

La Justicia investiga un posible viaje de Adorni a Hawái

Milei volvió a reunirse con Adorni para brindarle apoyo político

Quiénes son las jubiladas que, según Adorni, le prestaron 200.000 dólares para comprar un departamento

La Justicia citó a Testimonial a la escribana que dio fe en la compra del departamento de Adorni

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
con cambios en su equipo, rosas busca fortalecer la gestion en caucete
Reordenamiento

Con cambios en su equipo, Rosas busca "fortalecer" la gestión en Caucete

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Dentro de la cabeza de Claudio Gil: confesiones del asesino serial más despiadado de San Juan video
EXCLUSIVO

Dentro de la cabeza de Claudio Gil: confesiones del asesino serial más despiadado de San Juan

Atraparon a un narco sanjuanino que tenía pedido de captura: dónde lo encontraron
Capital

Atraparon a un narco sanjuanino que tenía pedido de captura: dónde lo encontraron

Imagen ilustrativa
Violento robo

Acuchillaron y asaltaron a una mujer mientras caminaba por Villa Krause

El empresario sanjuanino acusado de estafar a un enfermo en miles de dólares pasó por Tribunales
Audiencia de formalización

El empresario sanjuanino acusado de estafar a un enfermo en miles de dólares pasó por Tribunales

Confirman que la causa de muerte del fotógrafo de 25 de Mayo fue accidental
Investigación

Confirman que la causa de muerte del fotógrafo de 25 de Mayo fue accidental

Te Puede Interesar

Por la gloria y con entrada gratuita: la medida de UPCN Vóley para que la final en casa sea una fiesta
Final

Por la gloria y con entrada gratuita: la medida de UPCN Vóley para que la final en casa sea una fiesta

Por Carla Acosta
Condenan en San Juan a dos personas por estafa con escaneo de iris: es el primer fallo del país por este tipo de maniobra
A cambio de dinero

Condenan en San Juan a dos personas por estafa con escaneo de iris: es el primer fallo del país por este tipo de maniobra

El Hiper Libertad supermercado cambia de manos.
Pasa a La Anónima

Liquidación de stock y posible cierre temporal: los detalles de la transformación del Híper Libertad San Juan

El inicio de un juicio se demoró por el faltazo de un abogado, ahora se presentó pidiendo disculpas y con un abreviado bajo el brazo
Tentativa de homicidio

El inicio de un juicio se demoró por el faltazo de un abogado, ahora se presentó pidiendo disculpas y con un abreviado bajo el brazo

Otro caso de violación y embarazo de una joven sacude a la justicia sanjuanina
Grave

Otro caso de violación y embarazo de una joven sacude a la justicia sanjuanina