Ley de Glaciares: Picón dice que el que no apoya la reforma no defiende a San Juan y Peluc asegura que tienen los votos

En el Congreso , la antesala a tratar la aclaratoria de la Ley de Glaciares está que arde. Este martes, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados avanza con una reunión informativa de carácter técnico en la que participarán secretarios y ministros de minería de diversas provincias. Un punto central de la jornada será la intervención de los gobernadores de las provincias cordilleranas, entre ellos Marcelo Orrego , quien participará de manera virtual a través de Zoom para defender la postura provincial, mientras que los ministros Juan Pablo Perea (Minería) y Gustavo Fernández (Producción) lo harán de forma presencial. La intención del bloque oficialista es lograr emitir el dictamen hoy mismo para que el proyecto pueda ser debatido en el recinto este miércoles.

La diputada nacional sanjuanina Nancy Picón, en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN, marcó su postura frente a este escenario, señalando que el quórum y la votación positiva son fundamentales para el progreso regional. Según Picón, "dar quórum es cuidar la provincia, es responder a los sanjuaninos y luego, por supuesto, el voto afirmativo al momento de la ley". En este sentido, la legisladora opinó que quien se oponga a la medida estará actuando de forma perjudicial para la provincia: "el que no apoye la ley o el quórum no está apoyando los intereses de San Juan. Yo hablo por Producción y Trabajo, hablo por el espacio que representa el gobernador. Nosotros vamos a apoyar cada uno de los pasos. Hoy el dictamen, mañana el quórum y después la ley, porque así se defiende a San Juan".

image Nancy Picón, diputada nacional orreguista.

Picón fundamentó la importancia de recuperar la autonomía sobre el control de los recursos, enfatizando que la protección del medio ambiente sigue siendo la prioridad absoluta. "Como yo siempre digo, nadie cuida mejor su casa que uno mismo, ¿no? Los recursos de la provincia van a empezar a ser cuidados justamente por la provincia. Y en esto la ley lo que trae son los presupuestos mínimos de protección para los glaciares y eliminar estas incertidumbres que existen, quién es el responsable de cuidarlo". Respecto al recurso hídrico, la diputada aseguró que "todos coincidimos en algo, que el agua no se toca, los glaciares no se tocan y eso es muy importante, en eso coincidimos todos". Además, destacó la capacidad técnica local para realizar los relevamientos necesarios: "nosotros en la provincia contamos con profesionales reconocidos a nivel mundial, egresados de la Universidad Nacional de San Juan, que son quienes hacen los estudios. Entonces, ¿qué mejor que tenerlos en la provincia? ¿Qué mejor que ser los sanjuaninos quienes cuiden los de San Juan?".

También Picón destacó que la reforma de la Ley de Glaciares es un complemento fundamental para el esquema de inversiones que se ha venido gestando en la provincia a través del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones). Según la legisladora, esta normativa viene a "complementar todo esto" -en referencia a la aprobación previa del RIGI y a las misiones del gobernador Marcelo Orrego en el exterior- con el objetivo de potenciar nuevas inversiones, en especial mineras, que generen puestos de trabajo para los sanjuaninos.

Según el libertario Peluc, tienen los votos

image Peluc, a la derecha, dirigiendo las audiencias por la ley de Glaciares en Diputados.

El diputado libertario José Peluc describió un panorama de optimismo cauteloso respecto a la obtención de las mayorías necesarias en el Congreso. Según explicó este martes en diálogo con Estación Claridad, la dinámica de trabajo fue intensa para llegar a esta instancia de dictamen: "nosotros hemos tenido una semana larga que hemos podido leer las ponencias de los que la han presentado, que son casi 4.000... Y si hoy día logramos escuchar a los que trabajan con la norma, ¿para qué esperar? Digo, el Congreso tiene que moverse, nos viene una catarata de leyes que ha anunciado el Ejecutivo y que no deberíamos perder más tiempo tampoco". En cuanto a la composición de las voluntades en el recinto, Peluc afirmo que el escenario es propicio para la norma que impulsan Javier Milei con gobernadores como Orrego: "creo que los votos dan ajustados, pero dan".

Un dato clave del análisis de Peluc es el posible acompañamiento de sectores de la oposición sanjuanina. El diputado mencionó que, en sus conversaciones con los otros legisladores de la provincia, percibe que la minería se entiende como una prioridad compartida. Al ser consultado sobre si los diputados del bloque Unión por la Patria, Jorge Chica y Cristian Andino, acompañarían la reforma, Peluc indicó: "yo no puedo hablar por ellos, pero obviamente en las conversaciones que hemos tenido... San Juan creo que es una política de Estado y se ha tomado así y creo que van a acompañar". Este apoyo permitiría al oficialismo alcanzar un piso de 130 avales para la reforma, sumando voluntades del PRO, la UCR, el MID y bloques de provincias con perfil minero.

Por su parte, sobre Andino y Chica algunas versiones no descartan que apoyen como hizo Sergio Uñac en el Senado, incluso jugando diferente que el resto del PJ. Andino dijo a TIEMPO DE SAN JUAN que no tiene definido el voto, que dependerá de cómo sale la letra chica del dictamen pero aclaró que el PJ local históricamente es prominero y que también defiende la creación de puestos de trabajo, de manera que no descartó el apoyo. En el caso de Chica, no respondió la consulta de este diario.

Si se da lo previsto por Peluc, San Juan sumaría 6 votos a favor de la Ley de Glaciares, contando los dos de los libertarios Peluc y Abel Chiconi, de los orreguistas Picón y Carlos Jaime, y de los peronistas Andino y Chica, mostrando una unanimidad pocas veces vista entre todos los representantes locales en la Cámara baja.