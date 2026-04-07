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Audiencia minera en Chile

Pascua Lama: revisan la reparación ambiental y surgen nuevas tensiones con Barrick

El tribunal analiza cambios en el plan para recomponer el daño en ecosistemas altoandinos del viejo proyecto Pascua Lama. Hay cuestionamientos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Tribunal Ambiental de Chile revisa avances y ajustes de la remediación ambiental del proyecto Pascua Lama. (foto: Reporte Minero).

El Tribunal Ambiental de Chile revisa avances y ajustes de la remediación ambiental del proyecto Pascua Lama. (foto: Reporte Minero).

El proyecto Pascua Lama volvió a quedar bajo la lupa en Chile. El Primer Tribunal Ambiental revisó los avances en el plan de reparación por el daño causado durante su desarrollo, en medio de nuevos cuestionamientos a las medidas impulsadas por la minera.

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La audiencia se enmarca en la causa iniciada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra Compañía Minera Nevada, la filial de Barrick responsable del proyecto en territorio chileno, informó el portal Reporte minero y energético.

En el encuentro se evaluó el estado de ejecución del acuerdo conciliatorio aprobado en 2020, que estableció un Plan de Restauración y Puesta en Valor del Ecosistema Altoandino. El objetivo es recomponer áreas afectadas más allá de lo permitido, entre ellas 13,8 hectáreas de la especie Azorella madreporica y 0,16 hectáreas de vegas altoandinas.

Durante la audiencia la minera también presentó modificaciones a una de las líneas del plan. Según la empresa, los cambios buscan mejorar la implementación de las medidas sin alterar su objetivo original.

Sin embargo, no hubo consenso. El abogado Sergio Millamán, en representación de terceros, cuestionó los ajustes y advirtió que podrían no ser compatibles con los compromisos asumidos en la conciliación.

La historia del proyecto minero

Pascua Lama es un megaproyecto de oro binacional, en la cordillera entre San Juan y Atacama. En Chile está la mayor parte del mineral, pero en esta provincia se construyó el campamento y la infraestructura de explotación para procesar el oro.

En septiembre de 2020 el Primer Tribunal Ambiental de Chile confirmó la clausura definitiva de Pascua, ubicado en Alto del Carmen, debido a infracciones con la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

En específico, a Barrick se les sentenció por incumplimientos respecto del monitoreo de los glaciares, del monitoreo y descarga de aguas de contacto al río Estrecho, además del uso de una metodología de cálculo de niveles de alerta de calidad de aguas no autorizada, que utilizaba niveles más permisivos que los contemplados en la calificación ambiental.

Mientras en el lado chileno -Pascua- avanza el cierre y las tareas de reparación, en San Juan la infraestructura del proyecto Lama sigue en mantenimiento, sin definiciones concretas sobre su futuro.

Ahora, el tribunal deberá resolver si los cambios propuestos por la minera son válidos o si deben ajustarse a lo ya establecido.

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