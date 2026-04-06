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Escena

Peces Raros y Beltrán en San Juan: una fecha que apuesta a borrar los límites entre el rock y la música electrónica

El dúo argentino se presentará el 10 de abril junto al brasileño Juliano Beltrán, en una fecha que refleja el cruce cada vez más marcado entre el rock y la electrónica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Peces Raros, en su anterior presentación de el Dique Punta Negra, en diciembre del 2024.&nbsp;

Peces Raros, en su anterior presentación de el Dique Punta Negra, en diciembre del 2024. 

El límite entre fiestas de electrónica y rock está cada vez más difuso, y San Juan estará en el centro de la escena. El próximo 10 de abril, Peces Raros compartirá fecha con el DJ brasileño Juliano Beltrán en Quattro Enjoy Summer, en una propuesta que pone en el mismo plano a una banda y a un set de pista.

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No es un formato nuevo, pero sí cada vez más frecuente. En ese esquema, el proyecto de Lucio Consolo y Marco Viera aparece como uno de los que mejor tradujo ese cruce: canciones con estructura rockera, sostenidas por programaciones y climas propios de la electrónica. En vivo, esa mezcla se vuelve más evidente, con shows que funcionan casi sin cortes, más cerca de una sesión que de un recital tradicional.

La presencia de Beltrán empuja la noche hacia ese mismo terreno. El brasileño, que viene ganando lugar en el circuito internacional, se mueve en una línea de house con impronta propia, con tracks que circulan tanto en plataformas como en cabinas y que lo llevaron a tocar en distintos puntos de la escena underground.

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Más allá de los nombres, lo que aparece es una lógica compartida. Hace tiempo que ciertas bandas dejaron de pensar el vivo como una sucesión de temas y empezaron a construir climas continuos, en diálogo con lo que pasa en la electrónica. En ese punto, el público también cambia: ya no hay una división tan clara entre escenario y pista, sino una experiencia más uniforme.

La fecha en San Juan se mete en ese terreno híbrido. No busca definir si es recital o fiesta, sino moverse en ese gris donde conviven ambos formatos y donde, cada vez más, el rock empieza a sonar como si también hubiera sido pensado para bailar.

La escena local también estará presente. El DJ sanjuanino Chamo AR, que viene ganando espacio en la escena local con sets que se mueven entre el tech house y el minimal tech, aunque con una raíz claramente anclada en el house.

Detrás de la organización aparece Beat, un sello local que en el último tiempo viene apostando a este tipo de cruces, con fechas que combinan artistas nacionales e internacionales

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