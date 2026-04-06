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Capital

Atraparon a un narco sanjuanino que tenía pedido de captura: dónde lo encontraron

El prófugo, identificado como Ignacio Antonio Saavedra, tenía antecedentes por narcotráfico y lesiones. Fue detenido el domingo en Capital por la Brigada Este.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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image , fue capturado el último domingo en Capital. El detenido tenía un pedido de captura vigente y se encontraba prófugo del Servicio Penitenciario Provincial.

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La recaptura se realizó en la esquina de General Paz y Estados Unidos, a pocos metros de la Terminal de Ómnibus, por personal de la Brigada Este. Tras este hecho quedó detenido. Fuentes oficiales indicaron a Tiempo de San Juan que, además de la causa federal por drogas, Saavedra contaba con un antecedente por lesiones durante los últimos años.

El historial judicial de Saavedra incluye una condena federal en junio de 2021 por transporte de estupefacientes. En aquel caso, la Policía Federal de San Juan determinó que Saavedra había recibido y trasladado paquetes con marihuana procedentes de Corrientes.

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Saavedra, a la izquierda.

Saavedra, a la izquierda.

Por esa causa, Saavedra recibió cinco años de prisión efectiva. Dos cómplices identificados como Héctor David Segura Guzmán y Raúl Ernesto Castro fueron condenados a cuatro y dos años de prisión, respectivamente. Según la investigación, Saavedra era el responsable directo de la maniobra, mientras que los otros dos hombres participaron como colaboradores.

Tras su recaptura, Saavedra fue trasladado bajo custodia a dependencias judiciales, donde se evaluarán los pasos legales correspondientes para determinar su situación procesal y el cumplimiento de las penas pendientes. La intervención se realizó sin incidentes y no se registraron enfrentamientos durante el procedimiento.

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