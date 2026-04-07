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Misterio en un cementerio de San Juan: aseguran que una figura fue captada en plena madrugada

La foto fue tomada desde afuera del predio cerca de las 00:35 y, según el testimonio, no habría personal en el lugar al momento de registrarse la escena.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La foto tomada en plena madrugada en un cementerio, que causa conmoción en un departamento sanjuanino. Fotos: Jáchal Transmite

La foto tomada en plena madrugada en un cementerio, que causa conmoción en un departamento sanjuanino. Fotos: Jáchal Transmite

Una imagen tomada desde el exterior de un cementerio sanjuanino durante la madrugada, el pasado fin de semana, generó inquietud. El vecino que hizo la foto afirmó que en ella se distingue una figura dentro del predio, en un horario donde no habría presencia de personal.

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El inquietante episodio, que por el momento se mantiene en el terreno de los supuestos, fue relatado por un vecino de Jáchal, luego de que su hijo tomara una fotografía que generó sorpresa y desconcierto.

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Según su testimonio, el hecho habría ocurrido alrededor de las 00:35, cuando el joven transitaba por las inmediaciones del cementerio de la villa cabecera. A esa hora, el ingreso al predio está restringido, por lo que la imagen habría sido captada desde el exterior, específicamente desde la vereda que bordea el lugar.

En la fotografía, siempre de acuerdo al relato, se alcanzaría a distinguir una figura a la distancia, ubicada en el interior del camposanto. Este detalle despertó inquietud y numerosas preguntas sobre quién —o qué— podría encontrarse allí en ese horario.

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Ante la situación, el medio local Jáchal Transmite consultó con autoridades municipales, quienes indicaron que, en ese momento de la noche, no suele haber sereno ni personal de guardia dentro del cementerio.

El vecino decidió compartir el material con el objetivo de dar a conocer lo sucedido. Hasta el momento, no existe una explicación oficial sobre la presunta presencia observada, lo que contribuye a mantener el misterio en torno al episodio.

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