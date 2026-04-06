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Mercado

Loma Negra otra vez argentina: la empresa cementera con una planta en San Juan fue adquirida por Mindlin

La operación se selló luego de que la justicia y los acreedores aprobaran la reestructuración de InterCement. Con el 45% del mercado nacional, la firma inicia una nueva etapa con socios locales que buscan sanear la deuda y potenciar la producción en San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La venta de Loma Negra se formalizó tras la reestructuración judicial de InterCement Participações, lo que devuelve la conducción de la empresa a actores del ámbito local luego de un periodo de propiedad brasileña. La compañía opera nueve centros de producción, uno de ellos situado en el departamento de Rivadavia, San Juan.

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Según la notificación dirigida a la Comisión Nacional de Valores, la titularidad de las acciones recae ahora en Latcem LLC, encabezada por Marcelo Mindlin, junto a Redwood Capital Management y Moneda Patria Investments. El proceso contó con el aval de la justicia de Brasil y la totalidad de los acreedores en octubre de 2025, contemplando una capitalización de R$ 2.800 millones y fondos destinados a la transición.

Esta operación resuelve una crisis de deuda que superó los USD 2.000 millones y que derivó en un concurso judicial entre 2024 y 2025. El esquema de reestructuración implicó la emisión de 1.286 millones de acciones de la controlante para los acreedores que capitalizaron sus acreencias. Bajo esta estructura, Latcem LLC posee el 38,7% de InterCement Participações, Redwood el 26,7%, Moneda el 24% y Cigna el 4,9%, mientras que el resto se reparte entre otros tenedores. La tenencia del 52,14% de Loma Negra se mantuvo dentro de los términos del acuerdo y no se establecieron convenios de gestión entre los socios sobre las firmas subordinadas.

El Juzgado de Quiebras y Recuperaciones Judiciales de San Pablo autorizó el plan en diciembre de 2025, momento en el que Latcem asumió la conducción del traspaso. Simultáneamente, Mover Participações abandonó su derecho de preferencia, se anularon sus títulos y se renovaron las autoridades de la controlante. El grupo saliente, anteriormente denominado Camargo Correa, administró activos en el país como Ferrosur Roca y Alpargatas.

La asamblea de acreedores priorizó la entrada de capital para sostener la operatividad y el cumplimiento de las obligaciones. InterCement retiene el 14% del mercado en Brasil y la mayoría accionaria en Loma Negra, con un perfil de deuda sin compromisos de pago en los próximos cinco años. En el contexto nacional, Loma Negra representa el 45% del sector. Sus registros financieros recientes indicaron ventas por USD 154 millones en el tercer trimestre, con una variación negativa del 12,1% respecto al año previo y resultados de USD 36 millones, situando su deuda en USD 206 millones.

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