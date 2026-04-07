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Audiencia de formalización

El empresario sanjuanino acusado de estafar a un enfermo en miles de dólares pasó por Tribunales

El fiscal del caso le imputó el delito de defraudación. Lo denunciaron por alquilarle un aparato médico y luego reclamar una deuda de alrededor de 6.500.000 pesos, cuando el denunciante le debía 200.000 pesos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El empresario denunciado por la presunta estafa de miles de dólares contra una persona enferma se sentó este lunes en el banquillo de los acusados en Tribunales. El fiscal del caso le imputó el delito de defraudación y pidió que se lo investigue por la supuesta maniobra a través de la cual habría utilizado un pagaré en blanco para reclamar 4.500 dólares —unos 6.500.000 pesos— por la falta de pago del alquiler de un aparato médico, cuando la deuda era 32 veces menor.

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El caso fue adelantado por Tiempo de San Juan e involucra a Rubén Pisatti, dueño de la firma Farmadis Oxigenoterapia, dedicada a la venta y alquiler de equipamientos médicos. El empresario compareció este lunes en Tribunales ante el juez de garantías Roberto Montilla. El fiscal Nicolás Alvo, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, le imputó el delito de defraudación por abuso de firma en blanco, una de las modalidades de estafa. El magistrado dio por habilitada la investigación penal preparatoria y el sospechoso continuará en libertad. No obstante, ya hubo conversaciones porque, aparentemente, estaría dispuesto a arribar a un acuerdo de reparación integral.

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El fiscal Nicolás Alvo y su colaboradora, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

El fiscal Nicolás Alvo y su colaboradora, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

El hecho que se investiga se remonta al año pasado, cuando el damnificado —un hombre con problemas respiratorios— contrató el alquiler de un equipo CPAP a la firma del empresario imputado. Por ese servicio se abonaban alrededor de 50.000 pesos mensuales, cubiertos por la obra social. Como condición para la entrega del aparato, el empresario le habría exigido la firma de un pagaré en blanco como garantía ante posibles daños o incumplimientos. Durante varios meses, el servicio se desarrolló con normalidad.

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La situación cambió a principios de este año, cuando el paciente sufrió un ACV que lo dejó imposibilitado de hablar y de realizar trámites por sus propios medios. A partir de ese momento, su esposa tomó intervención en las gestiones vinculadas al tratamiento y fue quien lo acompañó en las actuaciones. A raíz de esas dificultades, se produjo un atraso de cuatro meses en el pago del alquiler, lo que generó una deuda total de 200.000 pesos.

Según la denuncia, fue entonces cuando se concretó la maniobra. El empresario habría completado el pagaré firmado en blanco con un monto de 4.500 dólares, muy superior a la deuda real. Una pericia realizada sobre el documento determinó que presenta dos tipos de tinta diferentes, lo que indicaría que primero se estampó la firma y luego se añadieron los demás datos, según la fiscalía. Con ese pagaré, Pisatti inició una demanda en el fuero civil que derivó en el embargo de los bienes del paciente.

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En paralelo a la causa penal, ese mismo expediente civil —impulsado por el empresario para reclamar el supuesto incumplimiento— es el que dio origen a la ejecución del pagaré y al posterior embargo. Sin embargo, la defensa adelantó en la audiencia que evalúa desistir de esa acción, en el marco de un posible acuerdo de reparación integral que podría abarcar también la causa penal en curso.

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