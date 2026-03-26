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Fraude con la salud

Denunciaron que empresario sanjuanino se aprovechó de un enfermo y lo estafó en miles de dólares

Hizo que firmara un pagaré en blanco. Después, por una deuda de $200.000, ejecutó el documento y reclamó al paciente un monto en dólares que supera en más de 32 veces la deuda original.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un empresario sanjuanino tendrá que responder ante la Justicia por una presunta estafa contra una persona enferma a la que le embargó bienes por 6.500.000 pesos, todo por una deuda de 200.000 y que debía pagar la Obra Social Provincia. Lo acusaron de engañar al paciente con la firma de un pagaré en blanco, el cual luego le puso una cifra en dólares que supera 32 veces al monto que debía originalmente, revelaron fuentes judiciales.

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El caso está próximo a formalizarse. El empresario denunciado es Rubén Pisatti, dueño de la firma Farmadis Oxigenoterapia que se dedica a la venta y alquiler de equipamientos médicos. Ese negocio está situado en Trinidad, Capital. El fiscal Nicolás Alvo, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, lo llevará al banquillo de los acusados como sospechoso en una causa penal por el delito de defraudación por abuso de la firma en blanco.

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Un artefacto como este fue el que alquiló el ahora denunciante.

Un artefacto como este fue el que alquiló el ahora denunciante.

La denuncia la realizó un hombre que padece una enfermedad y que el año pasado contrató los servicios de Pisatti por el alquiler de un CPAP, un aparato médico que ayuda a respirar y es utilizado para tratar la apnea del sueño, según fuentes judiciales. En aquel entonces, el paciente consiguió que la OSP pagara mensualmente la suma de 50 mil pesos por el alquiler de ese equipo. Por otro lado, el empresario le exigió que firmara un pagaré en blanco, a modo de garantía, en caso de que el artefacto se dañara o se extraviara, explicó un funcionario. En ese documento no hacía referencia a cláusulas ni a montos o intereses por una posible deuda, dijeron.

La deuda era por 200 mil pesos y el equipo alquilado cuesta alrededor de 700 mil, pero el empresario le embargó bienes por más de 6.500.000 pesos.

El paciente renovaba el alquiler todos los meses presentando la documentación en la OSP. Y todo iba bien hasta que tuvo complicaciones y su cuadro de salud se agravó, al punto que se vio imposibilitado de concurrir a la obra social y entonces no pudo tramitar la continuidad del alquiler del equipo respiratorio, según la versión oficial.

A raíz de ese problema involuntario los pagos por el aparato se retrasaron cuatro meses. Según la denuncia, Pisatti no contempló esa situación y utilizó el pagaré en blanco que había firmado el paciente. Según fuentes judiciales, el empresario llenó el documento con su puño y letra y puso que la deuda a pagar era por 4.500 dólares, y hizo una presentación para ejecutar ese pagaré en la Justicia. Fue así que consiguió que un juez civil librara los embargos y el secuestro de bienes de la casa de esa persona enferma por ese monto de 4.500 dólares, que al cambio actual son 6.500.000 pesos, revelaron las fuentes.

Después descubrieron la supuesta maniobra y denunciaron a Pisatti por presunta defraudación por abuso de la firma en blanco. Es que entienden que el empresario se aprovechó de la circunstancia que vivía el cliente, le hizo firmar un documento en blanco y después ejecutó judicialmente ese pagaré para sacarle una cifra de dinero que asciende treinta y dos veces más a la deuda inicial ni tiene relación ni siquiera al costo de un aparato nuevo de ese tipo, que en el mercado vale alrededor de 700.000 pesos.

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