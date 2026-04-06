Morosidad familiar en Argentina: en qué situación se encuentra San Juan

Un informe realizado por el Instituto Argentina Grande advirtió sobre el aumento en el porcentaje de morosidad de las familias del país, En ese sentido, el documento describe la situación por provincia y señaló que en San Juan el atraso en los pagos de deudas aumentó del 6,1% en febrero del 2024 al 17,3% en enero del 2026. En tanto, a nivel nacional la cifra se ubica en el 10,6% de las familias (ene-26), siendo un récord en 20 años.

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El documento aseguró que la morosidad de personas humanas se triplicó en todas las provincias entre febrero 2024 y enero 2026. En eses sentido, el NOA y Cuyo lideran el ranking: La Rioja con 13,2%, San Juan 11,3% y Mendoza 11,1%. “Son provincias con alta incidencia de empleo público y economías menos diversificadas”, expresaron desde el IAG.

En tanto, indicaron que Buenos Aires, que concentra la mayor cantidad de deudores en términos absolutos, pasó de 4,4% a 16,7%. La institución afirmó que las provincias con menor mora (CABA 9,7%, La Pampa 8,1%) muestran incrementos de entre 5 y 7 puntos porcentuales en un año.

Cabe destacar que la morosidad por provincia se construye con datos del CENDEU-BCRA (personas humanas con entidades financieras).

morosidad

La morosidad bancaria de las familias también se encuentra en récord

El estudio del IAG expone datos sobre la mora de las familias del país en el pago de deudas con entidades financieras. Informaron que en enero el 13,2% de los créditos personales estuvieron en irregularidad de abono y el 11% de las tarjetas de crédito. “La morosidad de las familias acumula 14 meses al alza y está en picos históricos. Nunca, desde que el Banco Central tiene registro (2010) se llegó a estas cifras”, detallaron.

El centro de investigación explicó que esto se da “en un contexto de aumento del endeudamiento de las familias “para llegar a fin de mes”.

Respecto al escenario que viven las empresas, dijeron que, si bien no está en cifras récord de morosidad, hay un alza en el atraso de pago de créditos. “Evidenciando junto a la disparada de cheques rechazados una dificultad para hacer frente a los compromisos de pago”, concluyeron.