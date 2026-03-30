Orrego entregó sables de mando a la Plana Mayor de la Policía de San Juan y reforzó el compromiso con la seguridad pública

El Gobierno de San Juan llevó adelante la Ceremonia de Entrega de Sables de Mando a la Plana Mayor de la Policía provincial. La actividad se desarrolló en la Sala de Situación “Dr. Rogelio Cerdera” de Casa de Gobierno, y estuvo encabezada por el gobernador Marcelo Orrego. Acompañaron el presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur; secretario de Seguridad, Enrique Delgado; jefe de Policía, Néstor Álvarez y demás autoridades de la Fuerza.

En Vallecito En el acto de la Cabalgata, Orrego se confesó: ¿llegó a pedirle a la Difunta o a agradecerle?

Por primera vez en la historia de la Policía de la provincia de San Juan, se instituye la entrega de sables de mando como una distinción formal destinada a los integrantes de la Plana Mayor, marcando un hito en la vida institucional de la fuerza.

Embed - Histórico: el gobernador entregó sables de mando a la Plana Mayor de la Policía de San Juan

Esta decisión se enmarca en un proceso de fortalecimiento y profesionalización, y reconoce el rol estratégico de la conducción superior en la planificación, dirección y ejecución de las políticas de seguridad pública. El sable de mando, símbolo histórico de autoridad, honor y jerarquía, representa el compromiso asumido por quienes tienen la responsabilidad de guiar los destinos de la institución.

La medida no solo pone en valor la trayectoria, el mérito y la responsabilidad inherente al ejercicio del mando, sino que también consolida la identidad institucional y el sentido de pertenencia, reafirmando los principios de disciplina, liderazgo y vocación de servicio.

En este marco, el acto adquiere una dimensión especialmente significativa al ser el propio gobernador de la provincia quien hace entrega del sable. En ese gesto se materializa la delegación de una responsabilidad central: la conducción de la seguridad y el mantenimiento del orden público, mandato que la ciudadanía confiere al Poder Ejecutivo y que se traslada a la plana mayor de la Policía para su cumplimiento efectivo.

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El respecto, el gobernador Orrego dijo: “Somos parte de una historia que construimos entre todos y que hoy, tras más de 150 años de esta institución, se formaliza por primera vez en un acto solemne que honra la trayectoria, el liderazgo y el compromiso con el servicio. En ustedes reside la responsabilidad de cuidar a toda la comunidad, sus bienes y, fundamentalmente, la vida de cada sanjuanino.

Para mí es un momento muy significativo, y quiero expresarles mi reconocimiento y respeto. Sepan que voy a estar siempre a su lado para trabajar juntos —cada uno desde su rol— por el bienestar de nuestra provincia. Servir con vocación y alegría es el camino que nos guía”.

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Inspirado en los valores de figuras históricas como José de San Martín y Domingo Faustino Sarmiento, este acto trasciende lo protocolar para convertirse en una reafirmación de principios. No se trata únicamente de reconocer trayectorias, sino de asumir una exigencia ética vinculada al ejercicio del mando y la conducción institucional.

Quienes reciben el sable asumen así un compromiso hacia el futuro: liderar con prudencia, firmeza y justicia, honrando los valores que sostienen a la institución policial y garantizando la seguridad y el bienestar de todos los sanjuaninos. En este marco, recibieron el sable autoridades de la Plana Mayor de la Policía: subjefe, autoridades del D1 al D9, Unidad de Asistencia al Poder Judicial y Unidad Coordinadora Departamental.