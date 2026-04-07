El mileísmo consiguió dictamen de mayoría y este miércoles se votará la reforma de la Ley de Glaciares en Diputados

Este martes, La Libertad Avanza consiguió junto a sus aliados dictamen de mayoría en un plenario de la Cámara de Diputados sobre la reforma de la Ley de Glaciares , con lo cual estará allanado el camino para que mañana miércoles se pueda tratar en la sesión especial impulsada por el oficialismo. En dicho encuentro, el gobernador Marcelo Orrego participó vía Zoom y defendió las modificaciones de la iniciativa .

Datos Cuánto hay que ganar para acceder a un crédito hipotecario de 75.000 dólares en el Banco Nación

Congreso Orrego defendió la modificación de la Ley de Glaciares: "La minería y el ambiente van de la mano"

De esta manera, la LLA junto a los bloques dialoguistas podrá convertir este miércoles en ley las modificaciones a la ley de Glaciares, como el Gobierno se había comprometido ante los mandatarios de la mesa del Cobre.

El proyecto de ley de Glaciares busca redefinir cuáles son las zonas protegidas y en áreas periglaciares las que se pueden permitir tareas de exploración y explotación para captar inversiones mineras.

El dictamen

El dictamen mayoritario reunió 37 firmas de las 66 que conforman estos dos organismos asesores, según informó el presidente de la comisión de Recursos Naturales, José Peluc. Contó con el respaldo de 27 de La Libertad Avanza, 4 del Pro, 2 la Unión Cívica Radical, 2 de Innovación Federal, 1 de Producción y Trabajo y 1 de Elijo Catamarca.

Los radicales que firmaron el despacho fueron Pamela Verasay y Diogenes González, de Innovación Federal Yamila Ruíz y Alberto Arrúa de Innovación Federal, Carlos Jaime Quiroga de Producción y Trabajo y Fernanda Ávila de Elijo Catamarca.

El diputado señaló que el despacho de mayoría tuvo 18 firmas en Recursos Naturales y de 19 firmas en Asuntos Constitucionales.

En tanto, Unión por la Patria anticipó que presentará su propio despacho de minoría, Provincias Unidas impulsó un dictamen con cinco firmas, y el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, también impulsará su propia propuesta.

Provincias Unidas se encuentra dividida en esta votación, ya que se estima que 15 legisladores votarán en contra y 7 lo harán a favor, entre quienes se encuentran los santafesinos ex PRO, Gisela Scaglia, José Núñez, y el rionegrino Sergio Capozzo.

Los legisladores de PU que se oponen y presentaron dictamen son María Inés Zigaran, Pablo Farias, Juan Brugge, Carolina Basualdo, y Pablo Juliano.

El debate

La reunión se inició con una fuerte polémica, ya que desde la oposición reclamaron que no exponga el secretario de Minería, Luis Lucero, por haber sido abogado de mineras, aunque La Libertad Avanza y sus aliados no aceptaron ese reclamo y el funcionario habló en el plenario de comisiones.

En la primera etapa de la reunión expusieron el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego y el secretario de Minería, Luis Lucero, quienes rechazaron que la minería pueda afectar las reservas de agua y señalaron que esa actividad puede realizarse “cuidando el medio ambiente”.

También expusieron la ministra de Minería de Catamarca, Teresita Regalado, el ministro de Minería de Jujuy, José Gómez, y la ministra de Energía y Medio Ambiente, Jimena Latorrre, y el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, el subsecretario de Desarrollo Minero, Mario Thiem, y el subsecretario de Política de Minería, José Caeiro.

También lo hicieron los ministros de Minería y , de Producción de San Juan, Gustavo Fernández y el secretario de Gestión Ambiental de San Juan, Roberto Moreno, y el secretario de Minería de Salta, Gustavo Carrizo.

Qué dijo Orrego

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, aseguró que desde su provincia hay “un compromiso con la ley de glaciares y la protección del agua, un recurso vital en mi provincia montañosa”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2041596169801859153&partner=&hide_thread=false Orrego defendió la modificación de la Ley de Glaciares: "La minería y el ambiente van de la mano" pic.twitter.com/O8A9RMh01M — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) April 7, 2026

“La minería no es contraria al cuidado ambiental; es esencial para la transición energética y genera empleo y tributos”, agregó.

Orrego señaló que “estamos trabajando en un plan integral de manejo del agua y en la discusión de normativas ambientales, incluyendo la ley de glaciares.

Las palabras del titular de Minería nacional

El secretario de Minería, Luis Lucero, dijo que el “miedo se utiliza como herramienta para generar percepciones negativas sobre la minería y el uso del agua”.

“Los argentinos se van a quedar sin agua, porque el agua dulce no es un verdadero problema, tenemos que distribuirla mejor y no es algo que queramos atacar”, destacó.

Lucero señaló que “la reforma propuesta busca aclarar y proteger los glaciares y recursos hídricos, permitiendo un mejor manejo y desarrollo de la minería en Argentina”, agregó

Destacó que “los glaciares de escombros tienen un impacto mínimo en el caudal de los ríos y que la minería no se elige, sino que depende de la geología. La ley actual ya protege los glaciares y la reforma busca mejorar su interpretación y gestión”.

Criticó que “los ataques al proyecto han implicado un menosprecio ofensivo a las capacidades provinciales”.

Polémica

Al comenzar la reunión, el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, pidió que se excuse de exponer el secretario de Minería, Luis Lucero.

Ferraro dijo que no puede participar del expediente “como lo hizo en el 2025” ya que “fue abogado de más de diez mineras”.

“El señor Secretario de Minería no está participando como un mero actor del Poder Ejecutivo, porque él claramente en el 2025, por haber pertenecido a un estudio de abogados y asesorando a más de una decena de empresas mineras, solicitó al propio ministro Caputo excusarse de las decisiones administrativas respecto de proyectos mineros puntuales”

“Con la lista de invitados decidida hoy por las Comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales para dictaminar la reforma de la Ley de Glaciares quedó claro que acá no hay buena fe”, agregó.

Señaló que “convirtieron el plenario en una representación sectorial minera, queriéndonos hacer creer que acá solo se discuten los recursos de las provincias cordilleranas”

“Hoy también deberían estar acá constitucionalistas y gobernadores o funcionarios de las provincias que verán afectadas sus cuencas hídricas. Queda en evidencia que el sujeto regulado es el que dictó el texto de la ley y condujo todo el proceso deliberativo”.

Al pedido de Ferraro se sumaron las diputadas de izquierda Romina de Pla y de Unión por la Patria, Sabrina Selva.