Habrían liberado a la periodista secuestrada en Irak

La periodista estadounidense Shelly Kittleson fue puesta en libertad, confirmando así las informaciones difundidas el martes por la mañana según informaron fuentes a CBS News.

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Dos fuentes del gobierno iraquí y otra fuente familiarizada con la situación confirmaron que la periodista, que fue secuestrada en Irak hace una semana, fue liberada.

Según varias fuentes familiarizadas con el asunto, una milicia iraquí llamada Kata’ib Hezbollah tenía el nombre de Kittleson en una lista de periodistas estadounidenses a los que pretendía secuestrar.

Dos oficiales de la milicia, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron a The Associated Press que, a cambio de la liberación de Kittleson, las autoridades iraquíes liberarían a varios miembros detenidos del grupo, indicó CBS News.

Más temprano, un portavoz de la milicia Kata’ib Hezbollah declaró en una publicación en el canal de mensajería Telegram del grupo que Kittleson sería liberada con la condición de que abandone Irak de inmediato, reportó CBS News.

Kittleson fue contactada en repetidas ocasiones con advertencias sobre amenazas en su contra, incluso la noche anterior a su secuestro, según declaró un funcionario estadounidense a CBS News.

La periodista Kiran Nazish, fundadora y directora de la Coalición para las Mujeres en el Periodismo, declaró a CBS News la semana pasada que Kittleson viajaba a Irak para quedarse con una familia que le había asegurado que no se preocupara y que “la mantendrían a salvo”.

Kittleson le dijo a Nazish por mensaje de texto que le habían aconsejado no viajar, pero que “estaba haciendo lo que siempre había hecho”, según declaró Nazish a CBS News.

Nazish afirmó que Kittleson había viajado a Irak y Siria en varias ocasiones y que tenía “experiencia informando sobre el terreno en circunstancias difíciles”. Kittleson reside en Roma y ha pasado temporadas en Estambul.