Argentina refuerza la seguridad en las embajadas de Estados Unidos, Israel e Irán

Las alertas de seguridad en las embajadas de Estados Unidos, Israel e Irán en Buenos Aires se incrementaron a partir de este martes y la Policía de la Ciudad y Fuerzas Federales quedaron designadas para encarar el operativo de protección en las tres sedes diplomáticas.

Conflicto en Oriente Medio Trump dice que Irán podría ser "eliminado" en una sola noche y que esa noche "podría" ser el martes

Si bien, semanas antes, ya se había montado un control extremo en varias sinagogas, en colegios y clubes judíos y en los tres edificios, se incrementó desde este martes.

Desde el comienzo del conflicto bélico que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, las medidas de seguridad en las instituciones gubernamentales, religiosas y políticas vinculadas a dichos países aumentaron en Argentina, sin embargo, a partir de las últimas horas, se reforzaron significativamente.

Horas atrás, el presidente Donald Trump afirmó que, este martes por la noche, “morirá toda una civilización para no volver jamás", en referencia al ultimátum que le dio al régimen iraní con el objetivo de culminar con la guerra.

Posiblemente, la amenaza del mandatario respecto a la “destrucción total” haga referencia a un probable ataque la infraestructura de Irán, como centrales eléctricas y puentes, o incluso que se lleve a cabo un bombardeo militar a una mayor escala.

En la misma línea, Trump pretende un "cambio de régimen total" en Irán porque hace “47 años” que el Gobierno islámico vive en un contexto de “extorsión, corrupción y muerte” y debe llegar a su fin.

Esta situación se agravó por la tensión respecto al bloqueo del Estrecho de Ormuz, una ruta clave para el petróleo mundial que provocó crisis en los mercados.