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Ley

El Gobierno insistirá con la eliminación de las PASO y trabaja en la redacción final de la reforma política

En los próximos días la "mesa política" del gobierno nacional cerraría el proyecto para enviar al Congreso.

Por Agencia NA
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El Gobierno trabaja en los detalles finales del proyecto de reforma política que enviará en las próximas semanas al Congreso Nacional con la intención de rediseñar el sistema democrático y se inclina por avanzar en la eliminación de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

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“Nosotros estamos a favor de la eliminación y siempre vamos a ir por la de máxima”, sostuvo ante la agencia Noticias Argentinas una importante fuente que participa de la redacción.

El texto final aún no circuló entre los integrantes de la mesa política que, analizan, que hay “tiempos” para tratar cada tema. Además, aseguran que el borrador podría cerrarse en los próximos días y enviarse al Congreso la semana próxima.

Con la administración libertaria convulsionada a raíz de la investigación abierta por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y por los movimientos en la causa $Libra, en el oficialismo hay quienes justifican la demora a la coyuntura actual.

“Hay tiempos para todo. Quizás no es este el momento más oportuno para tratarlo”, planteó ante esta agencia un integrante del reducido círculo designado por el presidente Javier Milei para discutir los aspectos políticos de la gestión.

Sin embargo, la reforma configura uno de los puntos centrales del temario previsto para el año legislativo de 2026. Hasta entonces, y en debate, incluiría la modificación del régimen de partidos políticos, lo que obligará a revisar el sistema de financiamiento de cada espacio con el objetivo de concretar una distribución “más eficiente” de los fondos destinados a costear las actividades de campaña.

Otro de los puntos que generó debate interno fue el futuro de las PASO. Si bien desde el inicio el oficialismo se inclinó por eliminarlas, en varios despachos de Balcarce 50 aseguraron que la suspensión configuraba la acción más viable en función de los apoyos legislativos relevados hasta entonces.

Pese a eso, persiste la intención de sostener la postura “de máxima” de incluir en la redacción del proyecto la necesidad de eliminarlas, aunque por lo bajo hay quienes aseguran que se terminará de definir en función de los respaldos legislativos. “No está cerrado lo de la suspensión. Habrá que ver”, admitió un integrante de la mesa política.

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