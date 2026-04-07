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Reclamo

Causa YPF: Burford Capital contraataca en la justicia norteamericana

El fondo inglés busca ampliar el plazo hasta el 8 de mayo para pedir una revisión plenaria de la sentencia que anuló el pago de 16.000 millones de dólares. El bufete argumentó compromisos personales de su abogado principal para postergar el vencimiento original de este viernes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Tras el reciente revés judicial en la Cámara de Apelaciones de Nueva York, el fondo Burford Capital presentó un pedido formal para extender el plazo de revisión del fallo que benefició a la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF.

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La solicitud, difundida este martes, pretende postergar hasta el 8 de mayo la fecha límite para requerir una revisión en banc (plenaria) por parte de la totalidad de los jueces del tribunal, con el objetivo de revertir la anulación del resarcimiento multimillonario que había dictado originalmente la jueza Loretta Preska.

Argumentos de la defensa y estrategia procesal

La presentación de los abogados de Burford justifica la necesidad de más tiempo debido a la agenda de su abogado principal, Paul Clement.

Según informó el ex subprocurador del Tesoro, Sebastián Soler, el letrado alega "obligaciones profesionales y personales en las próximas semanas que le dificultarían preparar una solicitud adecuada en el plazo original", el cual vencía este viernes.

A finales de marzo, el tribunal de apelaciones invalidó la condena de primera instancia que obligaba al país a pagar USD 16.100 millones, al considerar que las reclamaciones por incumplimiento de contrato no son reconocibles bajo la ley argentina.

La mayoría del tribunal determinó que la Ley General de Expropiaciones desplaza los reclamos contractuales basados en los estatutos de la compañía.

Reacción del fondo y posibles instancias futuras

Desde Burford Capital calificaron el fallo de los tres jueces de circuito como una decisión "muy decepcionante" que representa un "notable abandono de los derechos de los accionistas minoritarios".

Pese a que el fondo reconoció que la Cámara rara vez concede revisiones plenarias, la firma ya evalúa llevar el caso ante la Corte Suprema de los Estados Unidos o recurrir a tribunales de arbitraje como el CIADI.

"Siempre hemos dicho que existía riesgo asociado con litigar este caso en los tribunales de EE.UU., y a menos que los demandantes puedan revocar esta lamentable decisión del panel, el arbitraje de tratado de inversión sigue siendo una perspectiva totalmente viable", expresó la empresa en un comunicado tras sufrir una caída del 50% en el valor de sus acciones.

El eje de la disputa legal

El fondo inglés, que adquirió los derechos a litigar por aproximadamente 15 millones de euros, sostiene que la República Argentina violó los estatutos de YPF al no realizar una oferta pública de adquisición (OPA) al momento de la nacionalización en 2012.

Sin embargo, el tribunal de alzada ratificó la postura argentina al sostener que "las reclamaciones de daños por incumplimiento de contrato de los accionistas contra la República Argentina y la empresa no son reconocibles según la ley argentina".

Con este pedido de prórroga, el litigio más costoso en la historia de Estados Unidos contra un Estado soberano entra en una fase de definiciones procesales clave para el crédito externo del país.

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