Juicio por YPF: se derrumbaron las acciones del fondo Burford

Tras conocerse el fallo a favor de la Argentina por parte dede la Justicia de Estados Unidos, frente a la condena por US$16.000 millones en la expropiación de YPF, las acciones del fondo Burford Capital se desplomaron y ronzan pérdidas de hasta 40%.
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Los papeles de Burford Capital se desplomaron hasta un 40%; tras el fallo favorable a Argentina en la causa por la estatización de YPF.
Tras conocerse el fallo a favor de la Argentina por parte dede la Justicia de Estados Unidos, frente a la condena por US$16.000 millones en la expropiación de YPF, las acciones del fondo Burford Capital se desplomaron y ronzan pérdidas de hasta 40%.
Burford es un fondo de inversión de origen británico que proporciona financiación especializada al mercado jurídico.
Fue fundado en el 2009 por Christopher Bogart y Jonathan Molot, y se presenta como “la firma financiera líder a nivel mundial especializada en derecho”.
Ofrece financiación a departamentos jurídicos corporativos y bufetes de abogados dedicados a litigios, arbitraje y recuperación de activos, entre otras actividades de financiación y asesoramiento jurídico.
En 2015, Burford adquirió por 15 millones de euros los derechos para litigar de dos empresas del Grupo Petersen (Petersen Energía y Petersen Inversora), que habían quebrado en España tras la nacionalización al no poder afrontar los créditos con los que habían comprado su 25% de la empresa petrolera.
Junto con el fondo Eton Park demandó a la Argentina en Nueva York alegando que el Estado actuó como un inversor privado y no cumplió con las reglas de mercado de la propia compañía.
Luego de que se conociera la decisión de la Justicia norteamericana, los papeles de la firma británica se desplomaron y alcanzaron hasta el 45% de pérdidas.
Con el paso del tiempo esa pérdida se desaceleró, y actualmente registran un rojo del 40%.