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Desplome

Juicio por YPF: se derrumbaron las acciones del fondo Burford

Los papeles de Burford Capital se desplomaron hasta un 40%; tras el fallo favorable a Argentina en la causa por la estatización de YPF.

Por Agencia NA
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Tras conocerse el fallo a favor de la Argentina por parte dede la Justicia de Estados Unidos, frente a la condena por US$16.000 millones en la expropiación de YPF, las acciones del fondo Burford Capital se desplomaron y ronzan pérdidas de hasta 40%.

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Qué es Burford Capital

Burford es un fondo de inversión de origen británico que proporciona financiación especializada al mercado jurídico.

Fue fundado en el 2009 por Christopher Bogart y Jonathan Molot, y se presenta como “la firma financiera líder a nivel mundial especializada en derecho”.

Ofrece financiación a departamentos jurídicos corporativos y bufetes de abogados dedicados a litigios, arbitraje y recuperación de activos, entre otras actividades de financiación y asesoramiento jurídico.

En 2015, Burford adquirió por 15 millones de euros los derechos para litigar de dos empresas del Grupo Petersen (Petersen Energía y Petersen Inversora), que habían quebrado en España tras la nacionalización al no poder afrontar los créditos con los que habían comprado su 25% de la empresa petrolera.

Cuándo se originó la Causa YPF y por qué: la cronología de los hechos

Junto con el fondo Eton Park demandó a la Argentina en Nueva York alegando que el Estado actuó como un inversor privado y no cumplió con las reglas de mercado de la propia compañía.

Derrumbe en sus acciones

Luego de que se conociera la decisión de la Justicia norteamericana, los papeles de la firma británica se desplomaron y alcanzaron hasta el 45% de pérdidas.

Con el paso del tiempo esa pérdida se desaceleró, y actualmente registran un rojo del 40%.

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