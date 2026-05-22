Uruguay realizó la primera eutanasia legal de América Latina: Quién fue la solicitante

Uruguay marcó un hito en su historia sanitaria y legal al realizar el primer procedimiento de eutanasia legal en el país , tras la entrada en vigencia de la normativa que habilita el derecho a una muerte digna. El procedimiento se llevó a cabo en el Hospital Policial y tuvo como protagonista a una paciente oncológica de 69 años que se encontraba en la etapa terminal de su enfermedad.

La paciente padecía un cáncer de páncreas con metástasis en pulmones, riñones e hígado. Aunque se encontraba bajo cuidados paliativos, en los últimos meses había decidido interrumpir estudios y tratamientos ante el avanzado deterioro de su salud y el sufrimiento físico que le generaba la patología.

La mujer había tomado la decisión de acceder a la muerte asistida desde enero pasado, con el fin de evitar el padecimiento provocado por su condición irreversible. El cumplimiento de los pasos legales culminó el miércoles pasado con la firma del consentimiento formal para el procedimiento.

Marco legal y requisitos

Este hecho ocurre apenas un mes después de la publicación del protocolo oficial y la reglamentación de la Ley 20.431, aprobada por el Parlamento en octubre del año pasado. La normativa establece condiciones estrictas para quienes soliciten el procedimiento:

Ser mayor de edad y estar psíquicamente apto .

y estar . Cursar la etapa terminal de una patología incurable e irreversible o padecer sufrimientos "insoportables" .

de una patología incurable e irreversible o padecer sufrimientos . Presentar un grave y progresivo deterioro en su calidad de vida.

Asimismo, la ley garantiza que el solicitante puede arrepentirse en cualquier etapa del proceso.

Respaldo médico y estándares internacionales

El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) ha manifestado su respaldo a la implementación de este procedimiento, asegurando que garantiza el ejercicio de un derecho ciudadano bajo "condiciones seguras" y con criterios técnicos adecuados. El presidente del gremio, José Minarrieta, destacó que los fármacos y las vías de administración definidos en el protocolo se ajustan a estándares internacionales, siguiendo la experiencia de otros países donde la práctica ya está regulada. Según Minarrieta, la reglamentación actual permite la concreción de este derecho dentro del sistema de salud de manera efectiva.

Uruguay: pionero en la región

Con la aplicación de esta ley, Uruguay se consolida como el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia por la vía parlamentaria. Aunque otros países de la región como Colombia y Ecuador permiten la práctica, en esos casos la habilitación se dio a través de fallos judiciales y no mediante un proceso legislativo como el uruguayo. La ley fue sancionada en el Senado con 20 votos a favor de 31 legisladores presentes, marcando un precedente en la legislación sobre derechos individuales en el continente.