Aseguran que el papa León XIV vendrá a la Argentina en noviembre: lo que se sabe

El intendente del departamento uruguayo de Florida, Carlos Enciso, aseguró este viernes que León XIV visitará Argentina, Uruguay y Perú en la "primera quincena" del próximo mes de noviembre, cuyo recorrido ya estaría "en la agenda de los viajes del Papa de este año".

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"Le hicimos una invitación a León XIV en noviembre, un poco ratificando la invitación al nuevo Papa y por supuesto hicimos un seguimiento diplomático e institucional", relató Enciso luego de recordar que la invitación inicial se la habían realizado al papa Francisco.

En diálogo con Radio Mitre, exembajador uruguayo en Argentina precisó: "Hicimos el seguimiento y confirmamos que en la agenda de los viajes del Papa de este año está. Y dice, por supuesto, los tres países que ya estaba previsto: Argentina, Uruguay y Perú".

"Los días no están. Dice primera quincena, es el dato que tengo. Puede ser unos días más o menos, capaz que se puede modificar, pero lo importante es que sería en noviembre. Es una noticia muy importante para la región", puntualizó.

Al respecto, Carlos Enciso detalló: "Para Florida es importante, es el departamento de la capital donde está el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres Orientales. Es como Luján, digamos. Juan Pablo II en el '88 hizo una misa multitudinaria aquí. Entonces, hay todo un componente importante. Hay un motivo, a parte de lo espiritual".

"Formalmente esto lo comunican las conferencias episcopales. Yo tuve la ansiedad de la alegría por Florida. Tuve el dato bastante certero por algunos amigos diplomáticos de allá y lo puse en un tuit que tomó dimensión. Yo di la información antes de ayer y la Conferencia Episcopal estaría ratificando esa información. Es una muy buena noticia para la región, para nuestra zona y para la comunidad de aquí", concluyó.

Previo a su anuncio por los medios de comunicación, Enciso compartió la noticia este miércoles a través de su cuenta de X. "Estamos en condiciones de informar una gran noticia según nuestras fuentes vaticanas. En el marco de su visita a Uruguay, en la primera quincena de noviembre, estaría prevista la presencia de León XIV en el Santuario de la Virgen de los 33", publicó.

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"Hablamos de un acontecimiento de gran importancia no solo para los católicos, sino para todos los habitantes de nuestro departamento", destacó el intendente de Florida.

En diálogo con Canal TV Florida de Uruguay, Enciso precisó: "Estamos atentos para empezar a embellecer aún más la ciudad y cumplir con todo lo que se nos requiera".

Y destacó que la llegada del Papa al departamento uruguayo "s muy positiva para el país y departamento en un momento difícil y complejo".

FUENTE: Clarín