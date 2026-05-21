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Estudio global

Jóvenes de la Generación Z admiten que no pueden "funcionar" sin la inteligencia artificial

Advierten que este grupo de personas estaría usando la IA como una “muleta“ en lugar de una herramienta.

Por Agencia NA
La inteligencia artificial protagoniza una parte importante en la vida de la Generación Z.

La inteligencia artificial protagoniza una parte importante en la vida de la Generación Z.

Jóvenes de la Generación Z (nacidos entre 1997 y 2012) aseguran que la inteligencia artificial (IA) se volvió esencial para su trabajo, y un número creciente teme que esta dependencia tenga un costo, indica un estudio global sobre el entorno laboral.

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Según el estudio citado por Newsweek, muchos empleados de dicha generación reportan una gran dependencia de las herramientas de IA y una creciente preocupación de que estas mismas herramientas puedan estar debilitando sus habilidades y sus perspectivas laborales futuras.

De las personas encuestadas por GoTo y Workplace Intelligence, el 93 % afirmó que el uso de la IA los benefició, mientras que un considerable 40 % declaró que siente que no puede funcionar sin ella.

Como la primera generación en incorporarse al mercado laboral con herramientas de IA ya integradas en los flujos de trabajo diarios, la Generación Z utiliza esta tecnología no solo para agilizar tareas, sino también, con frecuencia, para pensar y tomar decisiones.

Esto, según aseguran, podría conllevar riesgos tanto para empleadores como para empleados. Si provoca una disminución del pensamiento crítico, la Generación Z estaría usando la IA como una muleta en lugar de una herramienta.

Hasta qué punto la IA se integró en el trabajo diario de la Generación Z

Del grupo encuestado, el 62 % afirmó depender demasiado de la IA.

Según los expertos, para muchos trabajadores jóvenes, la IA ya no se considera un complemento de productividad, sino una herramienta esencial en el entorno laboral, utilizada para todo, desde redactar correos electrónicos hasta resolver problemas de flujo de trabajo.

A pesar de su amplia adopción, muchos trabajadores de la Generación Z se muestran preocupados por el impacto a largo plazo de depender de la IA.

Casi la mitad (46%) de los encuestados de la Generación Z afirmó que depender demasiado de la IA está mermando sus habilidades y "haciéndolos menos inteligentes", según el estudio. Otro 50% expresó su creencia de que una excesiva dependencia de la IA podría perjudicar sus perspectivas profesionales a largo plazo.

Estas preocupaciones apuntan a un temor creciente entre los trabajadores jóvenes: si bien la IA puede aumentar la eficiencia a corto plazo, su uso excesivo podría socavar el pensamiento crítico y el desarrollo profesional.

"Lo más llamativo de las estadísticas que compartieron no es que el 40% de la Generación Z sienta que no puede funcionar sin IA, sino que sean lo suficientemente conscientes como para admitirlo", declaró a Newsweek el consultor de recursos humanos Bryan Driscoll. “Esa conciencia es poco común. Y demuestra que la dependencia de la IA no es una deficiencia personal, sino una decisión de diseño industrial”.

En los últimos años, las herramientas de IA se han integrado rápidamente en los entornos laborales, a menudo sin una guía clara sobre cuándo y cómo deben usarse. Muchos trabajadores jóvenes se incorporaron al mercado laboral en un momento en que las herramientas de IA ya estaban ampliamente disponibles, lo que hace que su dependencia parezca natural, pero no siempre intencional, según los expertos.

“Para los trabajadores, la IA es excelente para elevar el nivel mínimo de competencia, pero inútil para establecer un techo. Las carreras profesionales se construyen sobre el criterio, la originalidad y la capacidad de desenvolverse en situaciones ambiguas. Estas son precisamente las habilidades que se atrofian cuando se externaliza el pensamiento”, afirmó Driscoll. “Una generación que solo trabaja con la ayuda de la IA tendrá dificultades para desarrollar el criterio de alto nivel que buscan los empleadores”.

Si bien los líderes de TI ven cada vez más la IA como una ventaja competitiva, la opinión de los empleados, especialmente entre la Generación Z, podría reflejar la necesidad de expectativas y capacitación más claras. Los trabajadores parecen deseosos de usar la IA, pero no están seguros de cuándo es demasiado.

A medida que la IA se vuelve más potente y automatizada, es posible que los empleados dependan cada vez más de sus empleadores para definir qué implica un uso responsable. Sin embargo, por ahora, la Generación Z parece sentirse empoderada por la IA, pero también desconfiada de ella.__IP__

“Empleadores, ¡cuidado! ¿qué harán cuando esta generación deba asumir roles de liderazgo?”, dijo Driscoll. “Las empresas que no invirtieron en el desarrollo de su talento joven se encontrarán con una capa intermedia debilitada, con gran dominio de las herramientas pero poca capacidad de discernimiento”.

FUENTE: Agencia NA

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