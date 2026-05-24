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Conflicto bélico

Rusia desató un feroz bombardeo contra Kiev con 690 misiles y drones que mató a cuatro personas

Moscú lanzó uno de sus ataques más intensos contra Kiev, provocando más de 80 heridos y graves destrozos en escuelas y edificios residenciales.

Por Agencia NA
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Rusia bombardeó intensamente Kiev este domingo y al menos cuatro personas murieron, días después de un ataque ucraniano contra un liceo en una región ocupada por Moscú que el presidente ruso Vladimir Putin prometió vengar.

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Ucrania detectó "690 aparatos de ataque aéreo: 90 misiles y 600 drones de distintos tipos", indicó la fuerza aérea, que también reportó "un misil balístico de alcance intermedio", en lo que se constituyó como uno de los bombardeos más intensos contra la ciudad desde el inicio de la invasión rusa hace cuatro años.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el bombardeo nocturno de varias horas mató a cuatro personas e hirió a más de 80, mientras las autoridades denunciaron que decenas de edificios residenciales y varias escuelas resultaron dañados.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, confirmó que dos personas murieron en la capital y 56 resultaron heridas. En tanto, el dirigente de la región de Kiev afirmó que dos personas habían muerto en esa zona, donde además se reportaron nueve heridos.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski confirmó que el régimen ruso lanzó un misil hipersónico Oreshnik, con capacidad nuclear, para perpetrar el ataque.

"Tres misiles rusos contra una instalación de abastecimiento de agua, un mercado incendiado, decenas de edificios residenciales dañados, varias escuelas", denunció Zelenski en Telegram, y de forma contundente expresó: "Están completamente locos".

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