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Guerra en Medio Oriente

Masacre en Pakistán: un ataque terrorista contra un tren militar dejó 24 muertos

El Ejército de Liberación de Baluchistán se adjudicó el atentado con bomba que provocó además más de 50 heridos en Quetta.

Por Agencia NA
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Al menos 24 personas murieron este domingo en un ataque con bomba contra un tren que transportaba personal militar en la conflictiva provincia paquistaní de Baluchistán, en el suroeste.

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El hecho constituye el más reciente atentado de una serie de agresiones contra trenes, fuerzas de seguridad e infraestructura en la región, donde se registran algunos de los episodios de violencia más letales.

En los últimos meses, aumentó la violencia en esta provincia fronteriza con Irán, donde operan grupos separatistas como el Ejército de Liberación de Baluchistán, calificado de terrorista por Estados Unidos, y que se adjudicó el ataque.

Entre las víctimas del ataque, ocurrido en la capital provincial de Quetta, "había militares", apuntó un funcionario, que también reportó más de 50 heridos.

Las imágenes del lugar mostraban un vagón destrozado, que volcó de costado, por el que la gente trepaba en busca de sobrevivientes. Personas cargaban camillas con víctimas empapadas de sangre, mientras personal armado montaba guardia.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Baluchistán es la provincia más empobrecida de Pakistán y la más extensa en superficie. Está rezagada respecto al resto del país en casi todos los indicadores, como educación, empleo y desarrollo económico.

Los separatistas baluches acusan al gobierno de Pakistán de explotar el gas natural y los abundantes recursos minerales de la provincia "sin que la población local se beneficie de ello".

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