Se disparan las acciones de YPF tras el fallo de la Justicia estadounidense

Las acciones de YPF se disparan tanto en Nueva York como en Buenos Aires luego de que la Justicia de Estados Unidos fallara a favor del país en el litigio por la nacionalización de la compañía.

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Histórico Victoria para la Argentina: la Justicia de Estados Unidos anuló la condena por el caso YPF que obligaba al país a pagar USD 16 mil millones

El ADR de la petrolera en Wall Street avanza 4,5%, acelerando la suba inicial tras conocerse el fallo.

Por su parte, en la Bolsa de Buenos Aires la suba es de 3,2%, también con un mayor ritmo luego de que trascendiera la noticia, según verificó Agencia Noticias Argentinas.

El fallo favorable para Argentina

La Justicia de EE.UU. falló en favor de la Argentina por la condena que obligaba al Estado argentino pagar más de US$16.000 millones, tras la expropiación de la petrolera, en 2012.

Así lo dispuso la Cámara de Apelaciones de Segundo Circuito de Nueva York. A su vez, el tribunal revisor dijo que YPF fue exculpada de forma correcta en su proceso de estatización, que se dio durante el último gobierno de Cristina Kirchner.

No obstante, las partes tendrán como último recurso a la Corte Suprema norteamericana.

El proceso judicial, que se inició en 2015, tuvo su primer fallo de primera instancia en 2023 contrario a los intereses del Estado argentino. Fue allí cuando la Justicia resolvió condenar al país a pagar los US$16.000 millones.

Según la juez Loretta Preska, la Argentina violó el estatuto de YPF en el proceso de privatización que estuvo a cargo del ex ministro de Economía, Axel Kicillof.