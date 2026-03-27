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Cristina Kirchner defendió la expropiación de YPF tras el fallo favorable

La expresidenta destacó la defensa jurídica del Estado en la causa por YPF y sostuvo que la Argentina actuó conforme a la ley.

Por Agencia NA
Cristina Kirchner en el balcón de su departamento. Foto: Noticias Argentinas.

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A través de un extenso mensaje, la ex mandataria agradeció al estudio jurídico Sullivan & Cromwell LLP por la defensa del Estado argentino ante los tribunales de Nueva York y sostuvo que los argumentos jurídicos reafirmaron la primacía de la Constitución Nacional por sobre disposiciones estatutarias.

En ese sentido, remarcó que la expropiación de la petrolera en 2012 se realizó “conforme a derecho” y en ejercicio de la soberanía estatal.

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El fallo fue dispuesto por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que además consideró que YPF fue correctamente exculpada en el proceso de estatización. Sin embargo, el litigio —iniciado en 2015 y que había tenido un fallo adverso en primera instancia en 2023 por parte de la jueza Loretta Preska— podría tener un último capítulo en la Corte Suprema de Estados Unidos, instancia a la que aún pueden recurrir las partes.

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