Ladrones robaron 20 kilos de lomo, dinero y otros objetos de un conocido bar de Capital

Dos ladrones entraron de madrugada a un conocido bar de Capital y se llevaron 20 kilos de lomo, dinero en efectivo y otros objetos. Una de las cámaras de seguridad del comercio registró a los desconocidos en plena faena.

El hecho fue denunciado durante el fin de semana largo por el propietario de Buena Pinta Bar, ubicado en las calles Benjamín Aguilar y Mendoza, en Trinidad. El dueño, de apellido Martín, llegó por la mañana a abrir el local y se encontró con que la puerta estaba abierta y en el interior faltaban distintos elementos.

Los ladrones habían roto los candados y la cerradura de una de las puertas para ingresar sin ser detectados. Una vez dentro, sustrajeron un celular, una caja registradora que contenía más de 10.000 pesos y unos 20 kilos de carne de lomo que estaban almacenados en el lugar, señalaron fuentes policiales. El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando el comercio se encontraba cerrado y sin personal.

La investigación quedó en manos de la UFI de Delitos contra la Propiedad, con intervención de la Comisaría 3ª, que trabaja en el análisis de las cámaras de seguridad. En los registros fílmicos del propio comercio se observa que dos hombres ingresaron al bar cerca de las 4:15 y permanecieron varios minutos en el interior antes de darse a la fuga. Hasta el momento no hay detenidos y se intenta identificar a los autores del hecho.